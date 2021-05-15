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自費疫苗下周停止預約 陳時中：我第二劑撐新貨來再打

三總一名醫護染疫並非院內感染 竟是參加進香團

亞太電補助一線員工疫苗接種費用 啟動異地／居家辦公

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

因應國內新冠疫情升溫，雙北升為第三級警戒，亞太電信（3682）善盡企業社會責任，高度關注員工及消費者安全，今（15）日宣布針對第一線與民眾接觸的銷售人員，補助自費接種新冠疫苗費用，藉此鼓勵員工接種疫苗，關心自身和保護客戶安危，建立更安全的防護網，一起攜手度過疫情難關。

此外，亞太電信即日起啟動異地辦公、居家上班防疫升級計畫，各單位同仁至少分兩批進駐不同辦公室，啟動分區辦公；針對家住疫情嚴峻的萬華、土城，離確診者足跡較近的員工，自5月15日起實施在家遠距上班14天；而居住在桃園地區的同仁，將落實分區辦公，下週起改至桃園辦公室上班。

實體門市部分，即日起針對所有進店客戶採實名制登記，嚴格落實戴口罩、量額溫等防疫措施。在各門市據點，每2小時進行環境消毒殺菌，並提供消毒酒精或乾洗手液供門市人員及顧客使用。

若顧客考量疫情發展而不便親赴門市，亞太電信提供24小時不休息數位門市服務，及客服APP等管道完成各項業務。

亞太電信 疫苗

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