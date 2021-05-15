疫情大爆發 交通部採行強化雙北各項防疫措施

交通部今日表示，因應行政院宣布自即日起至5月28日，提升「雙北」疫情警戒標準至第3級，交通部王國材部長於15日上午即邀集路、海、空、雙鐵及觀光等單位連續召開2次應變會議，並針對大眾運具及場域於既有的2級防疫措施基礎上，再提升雙北相關防疫強化作為：

1、台鐵（五堵、汐止、汐科、南港、松山、台北、萬華、板橋、浮洲、樹林、南樹林、山佳、鶯歌；四腳亭、瑞芳、猴硐、三貂嶺、牡丹、雙溪、貢寮、福隆；平溪支線各站，及海科館線各站）、高鐵（南港、台北、板橋），及國道客運（南港轉運站、臺北轉運站、市府轉運站及板橋轉運站）及松山機場：

（1）以上各車站付費候車區及松山機場航空站內候機室禁止飲食；場站內餐飲區應採實聯制，鼓勵外帶。

（2）各站每小時清潔消毒一次。

（3）每天收班後深度清潔消毒。

2、配合彈性上班，雙北臺鐵區間車及捷運進行人流管制，分散尖峰人流（配合異地或遠距辦公，彈性時間）。

3、國家風景區：東北角及北觀風景區於雙北區域內遊客服務空間關閉。

4、觀光遊樂業：雙北觀光遊樂園（雲仙樂園及野柳海洋世界）關閉。

5、在雙北營運之計程車落實全程戴口罩及禁止飲食，每趟載客完畢應立即清潔消毒1次，每日收班進行深度清潔消毒。

面對國內疫情升溫，為有效阻絕並阻斷疫情傳播鏈，針對大眾運具及場域於5月11日至6月8日期間，實施第2級防疫措施，包括禁止飲食、高鐵與台鐵城際列車全車對號座取消站票，並針對觀光遊樂景點及大型群聚活動進行管制等。

另針對雙北警戒標準提升至第3級，於5月15日至5月28日期間增加採行上述雙北強化防疫措施，交通部要求各機關（單位）確實督促所屬落實執行，並要求轄管場域之第一線工作（含清潔）人員，除應加強環境徹底清潔消毒，落實標準作業程序，並應特別注意清潔消毒細節，同時應落實個人衛生保護及安全，尤應特別提醒清潔人員務必提高自身防疫安全意識。

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