疫情爆發 總統、副總統減少不必要的接見及公開行程
今（15）日台北市、新北市提升至第三級疫情警戒標準及相關防疫指引，總統府發言人張惇涵說明總統府五項因應措施：
一、總統、副總統減少非必要的接見及公開行程。
二、居住於非雙北的二級警戒區員工，將視必要性及業務性質，採取彈性上班措施。
三、總統府、國安會採取「分區辦公」、「動線分流」，阻絕人員流動，控管接觸風險，包括：（一）總統、副總統、政務人員、核心機敏業務人員規劃專屬區域及動線；（二）其餘員工再依照辦公室，分AB兩區，進出及辦公動線分流管制；（三）若無法落實梅花座的府內會議，改採視訊模式。
四、非必要訪客不進入總統府，必要訪客之會議，於劃設的獨立會議室進行，不進入辦公區域。該會議室加強消毒措施。
五、總統府內員工嚴格落實佩戴口罩上班及手部清潔，相關社團及訓練活動全部暫停，總統府各辦公室加強消毒頻率。總統府並遵照指揮中心指引，持續嚴格實施各項防疫措施。
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