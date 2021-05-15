雙北民眾搶物資！全聯：若人流過大 門市會緊急管控

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布新北市與台北市提升至三級警戒到28日，民生物資搶購潮再起，尤其雙北的超市、量販賣場開始湧入人潮掃貨架。超市龍頭全聯表示，若人流量過大，門市會立刻做緊急管控，並請消費者做好相關防疫措施。

全聯也強調，目前沒有限購，商品庫存量早已拉高3-4倍，貨量充足，門市會盡力補貨，以滿足消費者購買需求。

因應防疫升級，全聯表示，目前門市有高達90%的消費者都是會員消費，所以每一筆消費幾乎都可追蹤，另賣場空間大小限制，因此基本上同時不會有超過100人在賣場內，若人流量過大，門市會立刻做緊急管控，並請消費者做好相關防疫措施。

其中，配合雙北實施實聯制，消費者進店消費於入口處需掃描QR CODE填寫基本資料，若沒有攜帶手機也需填寫紙本登記表，包含姓名、電話與到店時間等，另相關配送人員進店也需填寫登記表。

全聯表示，所有門市與人員早已做好防護措施，全部門市已暫停所有試吃/試飲活動活動，有販售阪急現烤麵包的門市於上架前完成裝袋作業。另暫停開放顧客使用廁所與微波爐，顧客休息區也暫停開放，而收銀人員加戴白色橡膠手套，門市每隔4小時會用漂白水擦拭全部賣場，如手推車、購物籃、收銀區等，另會視來客數或使用頻率增加清潔次數。

同時，為防範疫情，全聯所有門市人員早已做好自主防護措施，每天上班全程都會戴口罩及每隔4小時量體溫一次，並加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養。

全聯依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物。另請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

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