六都購新屋總價 全逾千萬

據聯徵中心統計，去年在六都屋齡三年內之新成屋、新增近4萬筆的房貸資料中，六大都會區平均購屋總價首度全數站上千萬元，顯示在六都買新屋每戶總價均破千萬元，成為相當普遍的現象。

以房價最高的台北市來說，去年購買新屋的平均總價約2,756萬元；總價最低是桃園市的1,005萬元，台中市、台南市、高雄市三都平均購買新屋的總價則落在1,014萬~1,107萬元。

由於新成屋條件較佳，去年銀行平均放貸利率僅約1.39~1.41%；另外，六都購買新屋面積部分，南部民眾購屋面積遠超過北部和中部，又以台南市購入的新屋面積最大、達53.2坪，其次是高雄市的49.9坪。台中市、新北市分別達47.8坪、43.6坪。台北市、桃園市部分平均購買新屋的面積約43坪。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，六都之中，去年新成屋房貸增加最多的區域是桃園市，增加9,383件，不僅超越房市買賣交易量最大的新北市，更顯見桃園地區購置新成屋風氣興盛；第二多的則是新北市，新成屋房貸增加8,784件；第三則是台中市的8,461件。

至於申請新成屋房貸數量最少的則是台北市，僅有約1,767件，等於每個月台北市貸款購置新成屋的僅有147件。

曾敬德表示，台北市因房價居全國之冠，加上新成屋區域供給量少，在雙重因素影響之下，拉高入手台北市新成屋門檻，不僅平均新屋購買總價高達2,756萬元是桃園市的1.7倍，也較新北市高出76%。

曾敬德分析，在購買台北市的新屋面積是六都最小且總價最高之下，造成區域內人口持續向外流動至新北市、桃園市，預期這股購屋外溢現象將會持續下去。

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