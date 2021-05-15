疫情延燒 房市變數多

國內疫情警鈴大響，房產專家認為，接下來房地產走勢可能將發生兩種情境，第一若目前疫情持續升溫，不排除第3季前房市交易量將會減少，下半年交易量也將維持疲弱格局；第二若疫情受控，由於7月1日房地合一稅2.0上路，房市交易將會先減後回穩，之後仍回歸基本面。

中信房屋總經理張世宗認為，由於7月1日房地合一稅2.0、實價登錄2.0上路，按市場原先估計，房市交易量縮的情境預計在第3季才會出現，但現在有可能因疫情警戒升級而提前發生。

張世宗表示，房地產市場目前所面臨的變數不僅只有政府對房市所做的各項緊縮政策，眼前還有疫情所帶來的負面衝擊；景氣好時，政府相關的房市調控政策，都可視為確保房市穩健的因應措施，不過現階段若加上疫情這類不確定因素時，市場後市可能變得複雜且令人擔憂。

如果國內疫情持續增溫，估計第3季前房市量能恐縮減，下半年交易量也將維持疲弱格局。若是國內疫情能迅速獲得掌控，接下來房市交易量將會因7月上路的房地合一稅2.0、實價登錄2.0等新制上路，呈現「成交量先減少、之後回穩」的格局。

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