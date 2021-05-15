疫情影響 陽明在籃球場開股東會

因應疫情變化，為讓更多股東參加陽明股東會，陽明昨（14）日股東會臨時變更地點改在基隆七堵長興里里民活動中心旁籃球場。董事長鄭貞茂請股東多體諒，並強調陽明第1季獲利很好，今年海運景氣是多頭走勢，公司營運好一定照顧股東權益，明年度將會配發股利。

陽明去年獲利好轉，今年第1季獲利更是大好，股東對未來營運相當重視，昨天股東會連續有多位股東發言，股東會一直開到下午近1時才結束，順利通過不配發股利等各項議案及董事改選。

陽明股東會通過未來將採詢價圈購方式辦理國內現金增資案及發行普通股；另外，通過取消總執行長一職，鄭貞茂強調，主要是明確劃分董事長與總經理職責，未來陽明董事長代表資方，不再支領總執行長職務報酬。

另外，股東會也選出11席董事，其中包含三席獨董，分別是交通部代表人鄭貞茂、張建仁、古安中，行政院開發基金代表人施克和、張建一、陳志立，台灣港務代表陳劭良，台航代表劉文慶。獨董三席分別為唐達興、王自軍及陳玠甫。

陽明今年第1季繳出亮麗成績單，成為國內航運股每股獲利王，每股純益7.49元，贏過長榮7.04元及萬海6.62元，然而最近股價受到台股下跌拖累，陽明周一收盤來到100.5元，隨即連續多天下跌，昨收在74元，短短一周暴跌26.3%。

商品推薦