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信義兒福都更案 啟動招商

經濟日報 / 記者程士華／台北報導
圖／經濟日報提供
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國家住都中心擔任實施者的「信義兒福A1基地公辦都更案」，從昨（14）日起正式公告招商，住都中心表示，本案以權利變換方式實施，公開徵求出資人暨租賃承租人，全案總投資金額約50億元，招商受理申請至9月13日止。

這項招商案主要優勢，在於基地本身的區位，該基地形狀方整，面積約2,677坪，位於台北市信義區市民大道六段南側，鄰近饒河及松江商圈，距離松山車站僅700公尺，為台北市區鬧中取靜的優良住宅區。

而都更投資人最關心的產權議題，國家住都中心指出，本案土地產權單純，基地範圍內99.35%為台北市有及國家住都中心自有土地，地上建物均為國家住都中心所有。

值得注意的是，本次招商對廠商的期待，與一般都更案很不一樣，國家住都中心指出，建物本體完成後，建商可分回比例約三分之一，北市府分回部分擬作為住宿式長照機構，國家住都中心分回部分希望規劃「全齡住宅」，優先提供予家中有65歲（含）以上成員入住。

國家住都中心說，為了讓建築規畫更貼近未來營運需求，本案不僅募集出資人，更同步徵求未來負責營運「全齡住宅」的承租人，期望能看到建設公司與包租代管業者合作投標，亦期待看到具有野心的建商，嘗試轉型經營包租。

至於申請資格及評選方式，國家住都中心指出，本案以一次申請、二階段審查方式辦理評選。國家住都中心還表示，台北市信義兒福中心共分為六大塊基地，待A1基地招商成功後，後續還有四塊基地會陸續釋出，最快可於今年底推出新案。

公辦都更 建商

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