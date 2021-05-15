不耐震老屋重建 容積獎勵將提高

立法院院會昨（14）日三讀通過《都市更新條例》修正案，內政部長徐國勇表示，這次修法對於經評估認定有耐震疑慮的建物，若能取得足夠共識、完善安置配套，地方政府可免除代為拆除的協調程序；同時，本次修法也提高相關案件重建容積獎勵，最高可達原容積1.3倍。

內政部表示，921大地震後，政府雖已提高建築物耐震設計相關規定，但依舊法規興建的六層樓以上建物，全國約有3.62萬餘件，這些建築物因戶數多、整合不易、獎勵不足、實務執行上缺乏政策誘因，推動不易。

有關這次主要修法內容之一，內政部指出，本次修法通過後，都市更新範圍內，若有海砂屋，或是耐震能力不足，因而有明顯危害公共安全的建築物，若已取得一定比例的民眾共識，且都市更新事業計畫、權利變換計畫均經審議核定後，地方政府得依《建築法》規定程序，先行拆除。考量上述建築物具有改善的迫切性，內政部指出，本次也同時加碼容積獎勵，最高達1.3倍。

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