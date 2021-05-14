雲朗鼓勵員工打疫苗 給予自費全額補助

國內本土疫情升溫，雲朗觀光集團防疫從未鬆懈過，持續加強十大防疫措施，並鼓勵全體員工施打新冠肺炎疫苗，且給予自費疫苗全額補助，保障員工上班的安全，也能提供給消費者安全的環境。

雲朗觀光集團也鼓勵員工前往施打新冠肺炎疫苗，並給予施打自費疫苗的費用補助，除了希望保障員工上班時安全，也更可讓旅客消費的更加安心。另外，雲朗觀光集團同步宣導全體員工可下載「臺灣社交距離」APP，以藍牙訊號強弱計算使用者之間的距離，顧客至飯店消費時便可得知飯店員工的接觸史是否安全，提供旅客多一層放心，也讓入住的客人更安心。

近期因本土確診案例增加，居家檢疫需求量提高，全台防疫旅館使用率超過60%，新北市更是因疫情再擴充607間房，為緩解防疫旅館一房難求，雲朗觀光集團旗下7館，續推「防疫備援B方案─把安全留給家人」住房專案，每房最低1,500元起，共計超過1,100間客房投入此計劃，預估能支援1,000戶家庭的防疫需求，讓這次本土疫情的居家檢疫者在自家居住，且讓健康的同住家人到旅館安心住宿。

雲朗觀光集團自去年二月底起便啟動防疫相關措施並從未停止，目前疫情升溫後，加強十大防疫具體措施，包括全面篩檢量測體溫，全員確實配戴口罩、勤洗手自我保護、清潔消毒專業訓練、定時清潔消毒、客房清潔消毒、醫療級紫外線殺菌燈與先進UVC紫外線消毒設備的使用、顧客分流及人數控管、餐飲衛生把關、用餐防疫機制等。

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