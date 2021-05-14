燦坤推防疫家電 搭上第2季採購熱潮

因天氣轉熱加上疫情變化，民眾大幅增加購買提升居家防護的防疫家電和季節性家電商品，3C通路龍頭燦坤（2430）表示，第2季因應這波採購熱潮，熱賣商品如空氣清淨機、空調、循環扇、溫水滾筒洗衣機等皆有亮點的銷售表現，此外因炎熱夏季及防疫需求，也讓民眾更為重視家中的淨水設備。

在夏季熱銷家電商品部分，較受國內民眾青睞的日系品牌空調，推薦Panasonic一對一變頻單冷空調，原價21,900元，特惠價18,810元，再享雙人牌湯鍋組等好禮3選1，回函再加碼補助1,000元。

燦坤統計，許多民眾會在家中使用空調時，再搭配循環扇加速空氣流通，推出CHIMEI 奇美8吋DC直流3D擺頭循環扇，會員價2,888元 ，特價1,988元，直降69折。空氣清淨機商品首推DAIKIN大金 12.5坪閃流放電空氣清淨機，會員價14,800元，至5月31止，再享現折1,000元。

Dyson 空氣清淨氣流倍增器，會員價20,500元，加購價9,999元、TOSHIBA 11公斤溫水洗脫烘滾筒洗衣機，原價67,900元，優惠價56,900元，現省11,000元，再享TOSHIBA 12吋DC直流風扇、防疫組合包等4大獨家好禮。 Panasonic廚下型淨水系統，5重濾淨科技，日本製淨水濾芯，獲得日本JIS及台灣SGS雙認證，優惠價17,900元。

燦坤指出，第2季隨著氣溫攀升，空調夏季商品將較第1季有雙位數成長可期。然也面臨疫情變化，對於第2季經營，仍需戰戰兢兢審慎因應。

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