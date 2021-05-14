快訊

父親去萬華買竹筍後發現確診！北院法官開庭中忽「退庭」

圖解／單日本土暴增29例 看萬華等「四大群」感染關係圖

北市擬增設4新冠快篩站 抗原快篩業者：產能準備好了！

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

首都台北萬華區疫情拉警報，北市今(14)宣布，建立大量快篩機制，擬新增4個新冠肺炎快篩站。對此，國內抗原快篩業者國光生（4142）子公司安特羅證實，北市府已初步與公司口頭接洽，寶齡富錦（1760）與泰博（4736）也表示，這兩天均接獲詢問，後續標案仍在洽談中。

安特羅表示，旗下開發的新冠快篩試劑已取得衛福部專案製造許可，且陸續銷往海外地區。安特羅總經理張哲瑋表示，針對國內新冠變病毒株，安特羅開發的新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑 Speedy，與長庚大學合作，可辨識出目前流行的英國變異株，該產品已與全台縣市政府接洽。

安特羅快篩試劑主要銷往海外市場，截至今年4月約出貨5萬片，張哲瑋指出，近期拿下埃及標案，潛在需求約20多萬片，由於價格混亂，在討論中。此外，東南亞地區也有訂單，看好今年海外出貨量上看30-50 萬片。

寶齡富錦指出，確有接獲北市府口頭詢問，但照程序還需走標案。此次快篩標案有可能經過北市府評估，是否精準、使用方便和價錢等因素，再視疫情嚴重性定數量和標案大小。

寶齡富錦表示，經過去年擴產，目前產能可達數百萬劑，目標要擴到三百萬劑。若是國內疫情升溫，產能供給國內和國外訂單無虞。目前累積海外出貨約數百萬劑，東南亞地區如印度，雖有大量訂單，但價格還是遠低於歐美地區。

泰博也表示，雙北皆在洽談中，以目前產能可以充分供應防疫需求無虞。泰博所生產的抗原快篩，在4月已取得印度許可，能夠有效辨識在印度導致嚴重疫情的新冠肺炎變異病毒，也包括此次的英國變異病毒株。

昨日疫情指揮中心也指出，由於普篩和快篩對一般民眾仍是較新的篩檢方式，且快篩容易出現有偽陽、偽陰問題，目前有兩個方案，但還在研擬中。

此外，快篩有一定的限制，如有發病五天內可快速檢驗出來，若沒有症狀出現，則會有偽陽性，就像日本機場之前有不少案例出現，就是用抗原快篩出偽陽性，通報主關機關後，再做核酸檢測(RT-PCR)確認。

寶齡富錦 疫情

延伸閱讀

疫情升溫 北市萬華區各機關下周一啟動「異地辦公」

台灣防疫首次採用抗原快篩 原理、效果一次看懂

柯文哲：和平醫院暫停急診 萬華開設四篩檢站

整理包／疫情嚴峻心慌慌！北市快篩站在哪、誰需篩檢一次看

相關新聞

陽明股東會 董事長鄭貞茂：今年營運好一定會配發股利

陽明（2609）因應疫情變化，今天（14日）董事會變更股東會地點長興里里民活動中心旁籃球場，由於陽明獲利大好，股東對於未...

北市擬增設4新冠快篩站 抗原快篩業者：產能準備好了！

首都台北萬華區疫情拉警報，北市今(14)宣布，建立大量快篩機制，擬新增4個新冠肺炎快篩站。對此，國內抗原快篩業者國光生（...

東元改革派赴證期局陳情 憂「大同亂局重演」

東元（1504）將在5月25日舉行股東會改選董事，公司派與改革派持續交火。改革派代表黃立聰、劉積瑄及孫嬿美等人，今（14...

疫情影響六輕海淡廠工程？台塑全力趕工拼如期完工

疫情升溫，缺水依舊嚴重，雲林縣積極趕工的六輕海水淡化廠，也傳出受疫情影響，部分進口設備交貨受延誤，工業局也表關切，由駐地...

連小黃司機都想買 台南房市還有明天？

股市有擦鞋童理論，意思是，當街上擦鞋童都可以聊股票的時候，就是股市快要反轉的時候了。現在台南房市熱絡程度，就可用擦鞋童也...

房價上漲壓力愈來愈大 營造工程物價漲幅創13年半新高

營造物價漲漲漲！主計總處指出，今年4月營造工程物價指數年增9.1%，漲幅創下2008年11月、近13年半新高。其中，鋼筋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。