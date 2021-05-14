北市擬增設4新冠快篩站 抗原快篩業者：產能準備好了！
首都台北萬華區疫情拉警報，北市今(14)宣布，建立大量快篩機制，擬新增4個新冠肺炎快篩站。對此，國內抗原快篩業者國光生（4142）子公司安特羅證實，北市府已初步與公司口頭接洽，寶齡富錦（1760）與泰博（4736）也表示，這兩天均接獲詢問，後續標案仍在洽談中。
安特羅表示，旗下開發的新冠快篩試劑已取得衛福部專案製造許可，且陸續銷往海外地區。安特羅總經理張哲瑋表示，針對國內新冠變病毒株，安特羅開發的新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑 Speedy，與長庚大學合作，可辨識出目前流行的英國變異株，該產品已與全台縣市政府接洽。
安特羅快篩試劑主要銷往海外市場，截至今年4月約出貨5萬片，張哲瑋指出，近期拿下埃及標案，潛在需求約20多萬片，由於價格混亂，在討論中。此外，東南亞地區也有訂單，看好今年海外出貨量上看30-50 萬片。
寶齡富錦指出，確有接獲北市府口頭詢問，但照程序還需走標案。此次快篩標案有可能經過北市府評估，是否精準、使用方便和價錢等因素，再視疫情嚴重性定數量和標案大小。
寶齡富錦表示，經過去年擴產，目前產能可達數百萬劑，目標要擴到三百萬劑。若是國內疫情升溫，產能供給國內和國外訂單無虞。目前累積海外出貨約數百萬劑，東南亞地區如印度，雖有大量訂單，但價格還是遠低於歐美地區。
泰博也表示，雙北皆在洽談中，以目前產能可以充分供應防疫需求無虞。泰博所生產的抗原快篩，在4月已取得印度許可，能夠有效辨識在印度導致嚴重疫情的新冠肺炎變異病毒，也包括此次的英國變異病毒株。
昨日疫情指揮中心也指出，由於普篩和快篩對一般民眾仍是較新的篩檢方式，且快篩容易出現有偽陽、偽陰問題，目前有兩個方案，但還在研擬中。
此外，快篩有一定的限制，如有發病五天內可快速檢驗出來，若沒有症狀出現，則會有偽陽性，就像日本機場之前有不少案例出現，就是用抗原快篩出偽陽性，通報主關機關後，再做核酸檢測(RT-PCR)確認。
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