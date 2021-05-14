疫情若升溫 專家：當心這件事提前發生

疫情警戒升級，中信房屋總經理張世宗認為，接下來房地產走勢可能將發生兩種情境，第一若目前疫情持續升溫，不排除第3季前房市交易量將會減少。第二若疫情受控，由於七月一日房地合一稅2.0上路，房市交易量將會先減後回穩，之後仍是回歸基本面走勢。

張世宗指出，由於七月一日房地合一稅2.0、實價登錄2.0上路，按市場原先估計，房市交易量縮的情境預計在第3季才會出現，但現在有可能因疫情警戒升級而提前發生。

張世宗表示，房地產市場目前所面臨的變數不僅只有政府對房市所做的各項緊縮政策，眼前還有疫情所帶來的負面衝擊；他分析，景氣好時，政府相關的房市調控政策都可視為確保房市穩健的因應措施，不過現階段若再加上疫情這類不確定因素時，市場後勢可能反而變得複雜且令人擔憂。

他強調，政策面在短期之內對交易量的影響較大，對房價反而相對有限，「房價要看到鬆動的機會，其實得看建商長期能撐多久」。

張世宗指出，以目前的情勢研判，要見到房價大幅下修的機會並不大，因為疫情升溫將導致原先缺工的狀況將更嚴重，不動產產業通膨也會更有壓力，在營建原物料及人力成本都無法降低的情況下，除非是開發商退出市場，否則相關成本仍然會反映在房價上，連帶為中古屋開價帶來錨定效果，因此房價欲跌不易。

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