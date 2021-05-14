投資台灣方案磁吸1.2兆 今再通過7家企業加碼25億

投資台灣事務所今（14）日再通過七家企業共斥資近25億元擴大投資台灣，包括根留企業方案的芳泉工業，以及中小企業方案的秀平公司、湯姆隆實業、台灣奈森克林、慈峰玻璃、鴻久科技和立暉鋁業科技。

經濟部指出，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引887家企業超過1兆2,249億元投資，預估創造10萬2,520個本國就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有102家根留企業投資約1,838億元，創造1萬3,914個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引572家中小企業投資約2,414億元，帶來2萬2,385個本國就業機會，後續尚有68企業排隊待審。

芳泉工業主要營業項目為鋁質易開罐的製造與銷售，為佈局全球市場與提升產能，計劃招募本國員工21名，斥資逾九億元在臺南官田工業區既有廠房，擴增智慧化製罐生產線、監控系統與大數據資料收集，達到產銷效益最大化。

秀平公司專注於高機能紡織材料之加工製造與應用，在加拿大溫哥華設有營銷分公司，生產戶外運動裝備如極限攀岩睡墊、快速充氣船筏等，亦有製造醫療級與國防生化級防護衣。為建立一條龍高科技紡織品生產線，計劃招募本國員工65名，擴大投入近3億元在臺中烏日既有廠房，增設無塵室、品管實驗室與研發室，同時導入智慧化生產設備，未來將直接在台生產，可免去轉運至東南亞地區加工，利於交貨期程縮短、強化產業競爭力，也保障關鍵技術留在台灣。

湯姆隆實業致力於環保複合材料之研究與生產，提供高端材料應用於戶外運動、國防工業、水上及醫療等產業使用，是眾多戶外活動知名品牌Ortlieb、Cascade、Arc’teryx及The North Face等指定供應商。由於台中大甲區既有廠商設備已老舊、不敷使用，難以因應強大研發團隊所需，為此計劃斥資逾三億元，導入高精密塗佈貼合生產線與檢測設備，也為在地創造54個就業機會。

台灣奈森克林致力於專業生產濕紙巾，獨家開發功能性獨立包裝濕巾系列產品，如眼鏡擦拭巾及皮鞋擦拭巾等，成為台灣唯一獨立包裝濕巾的製造商，為順利提高生產量，計劃投入近6,000萬元在高雄市大寮區安裝智慧化產線，並將為國內增加七個就業機會。

慈峰玻璃是國內建築玻璃市場重要加工製造廠之一，計劃投入逾三億元在屏東縣萬巒鄉的廠房提升設備規格，導入ERP系統及工業物聯網設備，以利提高產品品質，將為本國增加17個工作機會。

鴻久科技是專業的半導體設備零件、耗材及工程改善供應廠商，國內知名電子大廠如台積電、聯電與美光等皆是合作客戶，亦有供應海外市場。為協助高科技產業的先進製程與產品良率提升，以新竹為發展基地推動半導體產業聚落，計劃招募21名本國員工，擴大投入近二億元在新竹市興建廠房，導入智慧製造元素，升級生產流程，運用數位化管理與即時監控系統，持續朝工業物聯網邁進，讓台灣ICT技術在全球維持領先地位。

立暉鋁業科技為工業擠型及大型鋁擠型製造商，計劃招募本國員工30名，斥資近四億元在臺南柳營區興建二廠，在既有廠房與新廠皆導入智慧化生產設備及進行數位整合，藉以提升公司競爭力，精進製造實力提升市場佔有率。

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