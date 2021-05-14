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震旦家具啟動防疫零接觸 推專屬APP強化用戶體驗

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

在因應疫情升溫，震旦行（2373）旗下震旦家具啟動零接觸服務，降低接觸風險，縮短溝通時間，推出專屬的空間規劃顧問—「震旦家具APP」，提供多元選擇與服務，預計未來一年內有8成顧客下載，提供更全面性的服務體驗。

震旦家具因應數位趨勢，於五月正式推出「震旦家具APP」應用程式。不僅於疫情期間可以降低面對面處理的風險之外，更可簡化顧客採購及維修過程中，繁複往來的溝通，協助做好各項資料的儲存，讓流程更加簡化、方便、易用，提升顧客完美體驗。

震旦家具考量在空間規劃設計階段，顧客會面臨龐大的訊息往來與細節溝通；「震旦家具APP」提供風格探索及設計案例，推薦適合的辦公空間規劃，及施工流程安排、時程掌控、家具交付等；專案執行時，透過APP進行空間設計取材，了解往來專案的執行進度、即時留言、文件傳遞；另外，提供行動報修、發票查詢等完善售後服務，以縮短溝通的時間成本，一條龍服務串起空間規劃歷程，提供顧客全方位的空間規劃解決方案。

震旦行 APP

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