博智Q1每股賺1.86元 看Q2營運升溫
PCB廠商博智（8155）今（14）日公告財報，首季每股稅後純益1.86元，較去年同期2.92元下滑，博智今日說明，主要是原物料價格大漲、產品組合改變以及匯率影響，不過成本上升部分已陸續看客戶溝通反映，第2季在接單能見度不錯下正面看待。
博智提到，目前看第2季需求不錯，且因為需求成長接單已排至8月至9月，交期也從歷年約12周拉長到16周到18周。
由於生產需求提升，博智也提到，目標持續招募人力補足生產需求，先前新增設備採購都已到位，只要補足人力就有助生產提升。
在新冠防疫上，目前都謝絕訪客，除非例行裝機或維修設備、施工等，和客戶端溝通也多運用視訊或電子郵件等方式。
2021報稅眉角
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