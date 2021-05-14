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華紙兩岸植林面積約一個台北市 碳權將是一大優勢

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

華紙（1905）今（14）日舉辦法說會，華紙發言人陳瑞和表示，碳稅、碳權成為經濟新制約，華紙是台灣唯一一家擁有超過50年造林經驗的公司，從造林到造紙，林漿紙一貫，早已形成固碳產業鏈。華紙在兩岸植林面積廣達3萬公頃，約一個台北市大小，擁有相當可觀的碳匯資產，若要計算碳權或進行碳交易，對華紙來說是未來一大優勢。

華紙表示，目前全球各國聚焦於減碳，歐盟、美國、英國、日本、韓國以及台灣都已宣示2050年達到淨零碳排，歐盟更規畫從2023年開徵碳關稅，中國全國性碳排放權交易市場今年6月也將於上海啟動。

華紙同時積極落實全循環經濟，發展纖維材料終端產品，經多年研發出的非塑食安用紙「益利CircuWell」，去年11月已在歐洲特殊紙大會發表，今年5月拿到生物可降解認證（BPI），以及歐洲DINCERTCO生物可降解認證，是台灣唯一以食品包裝用紙取得此兩項認證的紙廠。

「益利CircuWell」全系列可製作為紙杯、紙碗與紙餐具，它完全沒有塑膠淋膜，使用後可進入一般紙類回收系統。不僅非塑而且「無氟」，符合歐盟在食品包裝上越趨嚴格的氟化物（PFAS）規範，目前以歐洲市場為主要銷售地區。

展望下半年，新冠疫情反覆無法掉以輕心，華紙表示，仍將留意市場趨勢，專注於非塑產品與食品包裝材料的全球行銷與拓展，並在全循環經濟的經營理念下，開發更多纖維材料產品，提升產品多樣性，壯大市場競爭力。

華紙 歐盟

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