晶華第1季獲利2.95億元 年增87.3%

晶華國際酒店（2707）今（14）日召開董事會通過2021年第1季合併財務報表。本期總營業收入15.46億元，比去年同期的13.61億元、增加 1.85億元，年增13.5%。

晶華首季稅後淨利2.95億元，比去年同期的1.58億元、增加1.37億元，年增87.3%。營收及稅後淨利比去年同期增加，主要係第1季疫情較為穩定，公司除落實防疫措施亦推出多項行銷方案，致台北晶華、台南晶英、晶泉丰旅及子公司太魯閣晶英與達美樂的營收及淨利皆有增加。首季EPS 2.11元，比去年同期每股新台幣1.16元增加。

根據交通部觀光局公布2020全年度台灣觀光旅館業年度數據資料，晶華國際酒店集團在面臨疫情高壓下，仍以穩健踏實的經營能力、靈活多元的行銷方案以及嚴謹確實的防疫措施，穩定了集團的營運表現，旗下各酒店在所屬地區的營運績效表現皆名列前茅。

近日本土確診案例增加，晶華國際酒店集團站在保護全體員工、顧客以及合作夥伴健康與安全的立場，早已超前佈署，持續優化貼心縝密的防疫工作，在「集團衛生安全官」的要求與監督下，晶華旗下各酒店已比照防疫旅館的SOP，增加客房、餐廳與公共區域的消毒熱點加強清潔頻率，除了全面執行消費「實聯制」，添購國防軍事等級的「紅外線熱像測溫儀」外，台北晶華酒店還設置有全台飯店內最具規模的「食安實驗室」，經層層把關後美食才能上桌，確保民眾食的安全與住的安心。

台北晶華酒店自2020年起也開始積極發展美食外帶以及宅食經濟服務，5月份更加碼推出數十款由各餐廳中西行政主廚聯手設計的現煮外帶佳餚與冷凍常溫禮盒，價格自新台幣220元至1,980元不等，讓消費者在家即可輕鬆享用五星級料理，此項服務也延伸至外送領域，晶華酒店成立了全台唯一的「美食快熱送車隊」，提供自我管控遞送流程品質的美食外送服務。而針對有居家檢疫需求民眾的家人，集團旗下各酒店持續推出各式「保障家人．安心Long Stay」方案，亦提供企業行號客製化的「行動會議室」及量身打造的辦公空間，為異地辦公分流措施預作準備。

展望後市的各項成長動能，晶華國際酒店集團在台灣市場的第15個據點--捷絲旅台南十鼓館即將在今年6月1日試營運。放眼海外市場，越南的富國島麗晶酒店預計下半年開幕，印尼峇里島、成都和三亞的麗晶據點也積極地在籌畫當中，準備迎接全球解封後的報復性旅遊潮。

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