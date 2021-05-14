疫情升溫！萊爾富推醫療防護口罩 單片最低3元起

國內新冠肺炎本土疫情急遽升溫，萊爾富表示，針對不同需求的消費者，推出多款門市現售醫療口罩（無藥商門市及特殊門市除外），單片最低價3元起，門市也同步提高備貨量滿足民眾需求。

萊爾富表示，全台各地再掀防疫物資搶購風潮，根據內部資料統計，包括醫療口罩、75%酒精等銷量都翻倍成長，為滿足民眾防疫需求，即日起提高全台門市防疫相關商品備貨量，包括多款盒裝及袋裝的醫療口罩、防疫酒精、濕巾等，指定防疫商品也同步在虛實整合的萊購物平台上架，民眾可利用Hi-Life VIP會員APP預購。

萊爾富此次推出的「上好醫療防護口罩」（盒裝50入，共7色可選，售價199元），5月18日前單盒優惠價179元，一次購買兩盒再享特惠價300元，等同每片只要3元；還有全台唯一在無菌室生產的萊潔玩色系列醫療口罩（盒裝50入，售價399元），以及獨立單片包裝的萊潔N95醫療防護口罩（2入，售價150元），供消費者自由選購；此外，5月21起萊爾富再推出方便攜帶的凱馺醫用口罩（袋裝8入，共3色可選，售價75元）少量、小包裝的輕巧設計，民眾可放在隨身的包包、車內、辦公室等，讓取用及更換更方便。

而民眾面對疫情難免心情緊繃，萊爾富也推出多款花色口罩，包括獨家的宏瑋櫻花醫療口罩（盒裝10入，售價119元），此外還有9款華淨醫材哆啦A夢醫療口罩（盒裝10入，售價230元），也有兒童款可供選購。

考量近來疫情升溫，伴隨著氣溫也逐漸炎熱，民眾戴口罩出門難免悶熱，萊爾富也推出門市現售3D立體口罩支架（售價29元），支架為可水洗的矽膠材質，配戴口罩時搭配使用，可防悶透氣，民眾不須再擔心眼鏡起霧或口罩沾上口紅，6月30日前一次購買10件可享優惠價199元。

此外，萊爾富近日多款手部衛生用品、居家消毒用品銷量都翻倍成長，萊爾富表示，門市除了現售沐浴長青品牌美琪藥皂（售價29元）外，也提供全久榮75%防疫酒精（350mL，售價45元）、立得清酒精擦濕巾（售價100元）、萊禮抗菌潔膚液（售價199元）等產品，供民眾洗手、消毒使用；此外居家消毒的新奇漂白水（600mL，售價23元）也同步提升備貨量，滿足民眾防疫需求。

自疫情急遽升溫以來，全台再掀防疫物資搶購熱潮，有不少賣場已祭出限購令，因民眾不一定有時間到店搶購，萊爾富同步在虛實整合的萊購物平台上架防疫相關商品，包括醫療防護口罩、口罩支架、防護衣及乾洗手等，提供約30項商品，民眾可透過手機的Hi-Life VIP 會員APP預購，再於指定日期到自己指定的門市取貨。

萊購物平台上，除可預購到多款的萊潔玩色系列口罩（盒裝50入，售價399元）、茶樹精油乾洗手（售價240元）等，5月14日起再推出萊購物平台限定預購的YOSISTAMP X 三麗鷗醫療防護口罩（盒裝10入，售價169元），可望為煩悶的防疫生活增添些許童趣。

另外針對有更嚴謹防疫需求的消費者，例如在疫情期間仍需搭機飛行的商務客，萊爾富也提供僅能透過萊購物平台預購的A&K P3機能夾克防護衣（售價1,279元），使用P3等級的醫療級防護衣布料製作，並搭配有防護面罩，夾克總重量僅270克，輕盈好收納。