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貿協舉辦歐洲電動車線上拓銷團 充電設備與電動機車夯

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
貿協執行的「2021歐洲電動車線上拓銷團」已於5月12日舉行，計有11國38家買主與光陽、飛宏、明基材料、富智捷等24家，進行逾60場次洽談。圖/貿協提供
貿協執行的「2021歐洲電動車線上拓銷團」已於5月12日舉行，計有11國38家買主與光陽、飛宏、明基材料、富智捷等24家，進行逾60場次洽談。圖/貿協提供

歐洲電動車成長快速，起因於2020年歐洲各國政府一方面強化二氧化碳排放管制，一方面也擴大購買補貼，雙管其下策略奏效。為協助我國業者掌握歐洲電動車商機，由經濟部國際貿易局主辦，貿協執行的「2021歐洲電動車線上拓銷團」已於5月12日舉行，計有11國38家買主與台灣光陽 、飛宏、明基材料、富智捷等24家，進行逾60場次洽談。

貿協表示，此次洽談詢問度最高為電動機車及充電設備，特別在充電設備的洽談需求旺盛，包含英國汽配大廠R商，急欲切入電動車充電市場，透過貿協平台尋求portable及home charging產品；英國一階大廠B商對變壓器以及電感器等產品，現場直接向我業者詢價。

義大利C商是半導體及汽車業的重要廠商，透過本會安排參與此次視訊洽談採購智慧車燈，對於業者提供的智慧光源車燈，產線除通過認證，亦已成功進入歐系汽車大廠供應鏈，C商洽談中提供試單。

過去傳統車廠的供應鏈體系相當封閉，進入門檻極高，在車輛智慧化、電動化趨勢的驅使下，提供過去不在供應鏈體系中的車電，以及資通訊等臺灣優勢業者，切入電動車供應鏈的機會。

今年貿協還會針對東南亞、印度等新興市場，在8月25日辦理「新南向市場電動車暨車用智慧產品線上拓銷團」，並於下半年推出「2021新南向臺灣形象展-智慧車輛線上主題館」等，都將以電動車與自駕車為核心，集結產官學研資源，在新南向國家呈現台灣未來智慧移動的軟硬體實力。歡迎有興趣的業者洽詢。

電動車 半導體 電動機車

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