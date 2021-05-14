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浩鼎抗體小分子藥物複合體 將進二期臨床族群擴增試驗

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）公告，該公司Globo H抗體小分子藥物複合體OBI-999，已完成一期臨床劑量遞增試驗之安全性主要指標評估，並規劃展開二期臨床族群擴增試驗。

浩鼎表示，該公司Globo H抗體小分子藥物複合體OBI-999已完成一期臨床劑量遞增試驗（Dose Escalation Phase）安全性主要指標的評估，安全評估委員會（Safety Review Committee, SRC）建議如計畫進行二期臨床族群擴增試驗（Cohort Expansion Phase）。另外，浩鼎將以免疫組織化學染色法的測試方法，確認潛在受試者腫瘤Globo H的表現，來決定其是否可以進入上述之二期臨床族群擴增試驗。

浩鼎所開發的Globo H抗體小分子藥物複合體OBI-999，是以醣抗原Globo H為標的設計之抗體小分子藥物複合體（Antibody Drug Conjugate, ADC），用於癌症治療。ADC藥物之靶向性來自其中抗體部分，毒殺癌細胞作用大部分來自小分子化學藥物。抗體與化學藥物互相連接，在抗體與腫瘤細胞表面的靶向抗原結合後，腫瘤細胞會將ADC藥物內吞 (endocytosis)。之後ADC藥物會在溶酶體中分解（lysosomal degradation），釋放出具活性的小分子化學藥物，以阻止腫瘤細胞分裂，達到殺死腫瘤細胞的目的。

OBI-999-001一期臨床劑量遞增試驗已收納15位固態腫瘤受試者，並完成共四組劑量之安全性評估。SRC審視試驗結果，認為OBI-999之安全性與耐受性無虞，建議如計畫進行二期臨床族群擴增試驗，並給予二期臨床族群擴增試驗之試驗設計與劑量建議。

至於二期臨床族群擴增試驗預計完成時間預，公司預計於2023年完成，惟實際時程將依執行進度調整。

根據 Fortune Business Insights公開之研究報告，全球2019年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,413億美元，複合年成長率11.6%；惟本公司研發中Globo H抗體小分子藥物複合體OBI-999尚處於臨床試驗階段，適應症之開發以尚未被滿足之醫療需求為主要目標，未來發展將與公司整體產品線開發策略綜合量後擬定。

浩鼎 癌症 癌細胞

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