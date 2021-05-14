北市蛋黃區都更再開 信義兒福A1公告招商

國家住都中心擔任實施者的「信義兒福A1基地公辦都更案」，從今（14）日起正式公告招商，住都中心表示，本案以權利變換方式實施，公開徵求出資人暨租賃承租人，全案總投資金額約50億元，敬邀國內外優質廠商組建團隊，共同成就本案，招商受理申請至9月13日止。

國家住都中心表示，本案招商有四大特點，首先，本案規畫其中60%住宅空間，將優先提供予家中有65歲（含）以上成員入住，也將提供健康量測管理、團體課程活動及社福資訊諮詢等服務；同時也配合地方需求設置多元公益性設施，如區民活動中心、住宿式長照、高齡日照中心等，輔助分擔現代人身兼家庭照顧者的壓力。

第二項重點，在於基地本身的區位，國家住都中心表示，本案基地形狀方整，面積達8,850平方公尺，位於台北市信義區市民大道六段南側，鄰近饒河及松江商圈，距離松山車站僅700公尺，為台北市區當中，鬧中取靜的優良住宅區。

第三項重點，國家住都中心指出，都更投資人最關心的產權議題，本案產權單純，本案基地範圍內99.35%為台北市有及國家住都中心自有土地，土地權屬單純，地上建物均為國家住都中心所有，等待更新重建；各機關使用需求也已經完成整合，國家住都中心已完成整合北市府建物使用的需求計畫，同時亦取得鄰地管理機關環境綠美化許可，可望加速推展都更作業。

第四，在申請資格及評選方式上，國家住都中心指出，本案同時公開徵求出資人暨租賃承租人，並以一次申請、二階段審查方式辦理評選，除既有出資計畫書外，針對本中心分回之全齡住宅，承租人所提出的20年經營管理計畫書更是本案重要評分項目，以期透過公辦都更綜合評選出最優方案，落實尊重居住需求的政策目標。

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