歐盟藥證主管機關 將對中裕與SBL生產愛滋病新藥查廠
中裕（4147）今(14)日發布重訊表示，歐盟藥證主管機關EMA已通知對三星生物(SBL)生產愛滋病新藥Trogarzo 將於兩周後進行查廠。
中裕新藥和韓國三星生物製藥 (Samsung Biologics Laboratories, SBL)合作，將 Trogarzo的商業化生產放大至仁川三星工廠的15,000L生物反應器內，如今所有製程性能驗證 (process performance qualification, PPQ)批次皆已生產完成並進入安定性試驗階段。
中裕表示，近日歐盟藥證主管機關EMA已通知對三星生物(SBL)生產愛滋病新藥Trogarzo 將於兩周後進行查廠。若核准後，與現今的2,000L生物反應器生產相比，以15,000L生 產Trogarzo將會大幅增加毛利率。
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