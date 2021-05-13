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北部建商砸129億卡C位 台中七期豪宅市場挑戰7字頭

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
台中再掀搶地潮！統計今年前四月購地狀況，七期成為北部建商投資大本營。記者宋健生/攝影
台中再掀搶地潮！統計今年前四月購地狀況，七期成為北部建商投資大本營。記者宋健生/攝影

台中再掀搶地潮！統計今年前四月購地狀況，七期成為北部建商投資大本營，共6筆指標交易總額達129億元，當中遠雄(5522)、興富發(2542)出手單價皆突破300萬大關，整體土地行情再造高標，顯示建商對於區域房市信心強烈，豪宅市場將挑戰7字頭。

建商獵地動作不斷，據商仲統計，全台首季交易總額以520億元站上歷史前三高，延續去年熱度再開紅盤。

今年台中土地市場熱度不減，七期前四月大型交易共6筆，全由北部建商拿下，成交總額129.35億元。細看各筆交易，以「波特曼汽車旅館」現址單價320萬元最高，據悉買主正是遠雄集團。

興富發建設則貢獻4筆最多，共豪擲91.2億元買進3,169坪土地，穩坐「獵地王」寶座；鎖定七期南側積極推案的國泰建設，近期也砸近10億元加碼510.85坪商二土地，換算每坪194.5萬元。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，北部建商南下搶食房市大餅成大勢，七期受惠市場熱度飆升，加上容積率高達650%的新四、新六土地奇貨可居，拉抬地價迅速站上300萬行情。

近期可觀察到，僅存財力雄厚、獲利能力強的全國性指標建商重金搶地，不少在地建商及中小型建商，紛紛外溢至甫開發的新興重劃區，分水嶺明顯。

盤點七期歷年土地單價排行，興富發去年以每坪350萬元買下市政北七路、惠中路口角地，榮登目前最貴「地王」。

而大陸建設7年來分別以每坪346.9萬元、327萬元購置惠中路一帶土地，目前兩塊基地已開發為「大陸丽格」、「大陸宝格」兩大指標豪宅案，雙雙擠進十大豪宅排行榜，顯見獵地眼光精準。

值得關注的是，不少指標建商多年來持有七期精華地，今年皆火力全開推案，包括大陸建設於市政北七路、惠中一街角地推出惠國101地號案，規劃40、50、60坪住宅產品，總銷60億元。

由鉅建設「府會園道新案」則預計第2季進場，規劃68至88坪標配產品，總銷100億元；而寶璽建設持有的惠文路、文心一路口土地也傳出推案消息，總銷達80億元。

黃盟翔分析，近期各區域不斷出現新地王，像是水湳經貿園區出現280萬元單價新高、單元八每坪最高則來道115.7萬元，加上外圍地區獵地動作持續，位處核心地帶的七期擠壓效應強烈，未來土地成交價恐追高難降，以目前指標豪宅已達6字頭行情，新案價格有望站上7字頭。

今年前四月台中七期指標購地案概況。資料來源：公開資訊觀測站、市調
今年前四月台中七期指標購地案概況。資料來源：公開資訊觀測站、市調
北部建商台中七期購地單價前五名一覽。資料來源：市調
北部建商台中七期購地單價前五名一覽。資料來源：市調
最近成交的「波特曼汽車旅館」單價320萬元，據悉買主是遠雄集團。記者宋健生/攝影
最近成交的「波特曼汽車旅館」單價320萬元，據悉買主是遠雄集團。記者宋健生/攝影

建商 豪宅

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