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生技中心結盟日本最大CRO 合作蛋白質藥CDMO及創投

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

財團法人生物技術開發中心今（13）日宣布，該中心與日本CMIC集團簽署合作備忘錄，將針對生技產品製程開發與製造、臨床前實驗，與投資台灣生技創投基金等項目進行合作。生技中心與CMIC將互為最優惠夥伴，同時針對台日新興生技市場與新創公司，致力於技術應用與商務推展。

生技中心說明，CMIC集團成立於1992年，是日本第一個CRO（委託臨床研究）公司也是目前日本最大的CRO公司，業務遍及全球，集團在全球擁有7,000多名員工和25個分支機構。

生技中心表示，中心與CMC的合作，將聚焦於生技中心之專利CHO-C細胞株技術平台，由CMIC集團下的CDMO（委託開發生生產）公司CMIC Bio Co. 進行生物藥生產技術合作與商務推廣。

此外，隨著台灣生技醫藥產業在創新技術與新創事業的動能源源不絕，CMIC也考慮與生技中心共同合作發展生技創投基金，這個基金將針對新藥與醫材公司進行早期投資。生技中心過往透過建立育成中心與國際加速器等成功模式，對於新創公司輔導卓有成效

近年來全球對於生物藥品的生產製造能量需求激增，促成CDMO的快速成長。生技中過往在生物製程上有非常豐富的經驗，從實驗室等級生產到GMP工廠專業代工，並且成功地衍生台康生技這家CDMO公司。生技中心在CHO-C細胞株方面，對抗體藥物的生產有高產率與高穩定性的優勢，這個合作的項目也將有利於CMIC進入大分子藥CDMO市場。

生技中心表示，由於疫情因素，全球藥廠皆將藥物生產與供應鏈分散，CMIC與生技中心核心能量將透過本次的策略夥伴關係產生互補與綜效，並致力於開展新冠肺炎疫情與後疫情時代之全球商機。此策略夥伴關係亦將針對台灣所無法進行之臨床前實驗空窗部分予以填補協助，互惠雙贏。

台康生技 疫情

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