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富旺取得高鐵台中站鄰近土地使用權 跨入商業不動產

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

富旺國際（6219）瞄準軌道經濟蓄勢待發，斥資2.01億元成功取得高鐵台中站區、原大台中國際會展中心5,429坪土地20年使用權，未來將規劃開發購物商場、飯店餐旅及商辦等設施，正式跨入商業不動產領域。

富旺董事長林正雄表示，這塊土地鄰近高鐵台中站、台鐵新烏日站及台中捷運綠線G17站，為中部地區唯一三鐵共構站區。其中，高鐵台中站去年儘管面臨疫情影響，每日平均進出站仍有5.18萬人次，是全台旅運量第二大的車站。

此外，捷運綠線G17站為台中市第一條捷運線的起站，串聯台中市區的人潮與商機，有助富旺業務更加多元化的發展動能，是此次富旺決定參與投標的主要原因。

林正雄透露，這塊土地未來將朝複合式方向開發，以餐旅、飯店、辦公大樓、休閒娛樂等功能為主的商辦承租，掌握中台灣軌道經濟商機，挹注公司未來整體營運長期成長動能。

展望未來，富旺對今年營運成長深具信心，表示公司今年第1季存貨包括待售房地、在建房地、預付房地，合計金額仍達61.7億元，以目前富旺股本15.4億元估算，每股存貨價值即有40.06元水準。

其中，包括新竹的站前新時代、站前富時代、台中的雍華、世界之翼、雲林的雲科莊園等案，都保持良好的銷售表現，隨著施作工程如預期進度，將推高今年整體營運更上層樓。

林正雄日前才在股東常會中宣布，富旺未來將積極進軍樂齡宅及親子休閒飯店領域，公司隨即取得高鐵台中站土地。他不諱言，實價登錄2.0等房地產新政實行在即，為求永續經營，未來積極切入長期收益型產品，已勢在必行。

富旺去年每股稅後純益2.35元，股東常會通過每股配發2元現金股利，配發率達85.1%。富旺今年推案積極，預計推出6案、總銷65億元。

高鐵 捷運

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