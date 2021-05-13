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敬鵬桃園廠區一名員工確診新冠肺炎 公司：已進行隔離

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

台商車用PCB龍頭廠敬鵬（2355）今（13）日表示，有一名桃園廠區員工確診新冠肺炎，以政府衛生單位規範嚴格的標準，確認其曾近距離接觸者約十一人，該員工已依相關單位指示進行隔離及後續處置，公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。

敬鵬指出，追溯該員之接觸史，以較政府衛生單位規範嚴格的標準，確認其曾近距離接觸者約十一人，並已即刻依相關單位的指示，進行居家隔離，每日回報體溫，相關部門所有同仁每天量測體溫三次，公司並將持續關切及提供相關諮詢與協助。

敬鵬說明，除原定例行消毒，今日亦擴大辦公區域消毒範圍，除針對該員工作場域加強消毒外，並針對公共區域及全廠區進行消毒。

敬鵬以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，台灣地區員工教育訓練全面停止、減少會議數量、減少會議與會人員、嚴格執行全面戴口罩、所有進場人員一律量體溫、身處公共區域期間一律全程配戴口罩。

敬鵬強調，此事件不影響公司營運及生產，相關細節以政府公開資訊為主，後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。

敬鵬 口罩

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