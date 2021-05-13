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全台大停電衝擊擴大！第三輪限電延長至17:30 影響224萬戶

HK Express推電子健康護照平台 香港-台中航班搶先測試

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
HK Express香港快運航空宣布，日前已於香港飛往台中的UO172航班，完成電子健康護照平台應用程式測試。 圖/香港快運航空提供
HK Express香港快運航空宣布，日前已於香港飛往台中的UO172航班，完成電子健康護照平台應用程式測試。 圖/香港快運航空提供

為提供旅客更便捷的搭機體驗，HK Express香港快運航空宣布，日前已於香港飛往台中的UO172航班，完成電子健康護照平台（CommonPass Digital Health Pass）應用程式測試。該應用程式能安全地驗證及儲存用戶的新冠肺炎檢測結果及疫苗接種記錄，協助旅客查驗是否符合不同國家的入境條件。

HK Express表示，已於5月6日香港飛往台中的UO172航班，安排機師及機組員自願參與電子健康護照平台應用程式測試。機組員必須在應用程式中建立個人帳戶，並於出發前24至72小時進行新冠肺炎RT-PCR核酸檢測，經由指定化驗所Prenetics化驗，應用程式將於24小時內接收到檢測結果，以及值勤報到時出示有關資訊。

HK Express強調，為保障個人私隱，電子健康護照平台應用程式只會將用戶的個人識別資料，以及有限的新冠肺炎相關記錄儲存於個人的手機中。由於各國的入境條例皆不時更新，未來電子健康護照平台將有助於旅客快速存取個人健康記錄以作核實，並作為機場及航空公司逐步恢復營運時，應用的永續方案。

HK Express香港快運航空是由雄獅集團旗下欣聯航國際旅行社總代理台灣銷售業務，目前維持每週四、週日，執行各一班次香港往返台中的飛行服務。

香港 護照

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