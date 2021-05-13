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興達電廠停機釀513大停電 影響戶數直逼815大停電

全台大停電衝擊擴大！第三輪限電延長至17:30 影響224萬戶

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影／全台停電台中大遠百手扶梯停擺 民眾徒步上下樓

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
興達電廠出現全廠停機，國內出現大規模停電。台中大遠百也停電。記者黃仲裕／攝影
興達電廠出現全廠停機，國內出現大規模停電。台中大遠百也停電。記者黃仲裕／攝影

興達電廠出現全廠停機，國內出現大規模停電。台中大遠百百貨也停電，手扶梯一度停擺，許多顧客只好以徒步方式上下樓，幸好電梯有備用電源，沒有民眾因停電被電梯受困。

大遠百表示，百貨今天下午3點10分停電，停電約40至50分，約4點恢復供電。停電時店內以廣播告知停電狀況，並疏散電梯內人員，沒有民眾因停電被電梯受困；現在暫時不開放電梯使用，有電時手扶梯會正常運作，但會有工作人員在手扶梯旁駐守巡邏，維護顧客安全。

興達電廠出現全廠停機，國內出現大規模停電。台中大遠百也停電。記者黃仲裕／攝影
興達電廠出現全廠停機，國內出現大規模停電。台中大遠百也停電。記者黃仲裕／攝影

停電 遠百

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