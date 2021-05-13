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全台大停電！國家級警報狂響 台北、高雄、苗栗傳災情

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中鋼6月盤大漲8%、後市續強 鋼鐵股全面受惠

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）下午開出6月盤價，熱軋底材每公噸大漲2300元至2500元，平均調幅8%，鋼價續揚的多頭格局不變，由於中鋼沒有漲足，預留空間給中下游用戶，鋼鐵股全面受惠，中長期展望俏麗。

中鋼表示，全球主要經濟體2021年第一季經濟成長力道強勁，美國GDP高達6.4%，中國大陸則創下18.3%的驚人增幅；受惠於各國加速疫苗接種及持續加碼的紓困措施，消費及投資動能續強。行政院主計總處發布台灣今(110)年第一季經濟成長估值為8.16%，創下十年來新高，並上修全年GDP成長率至5.1%，出口及工業生產雙雙走揚，四月份製造業採購經理人指數(PMI)終值為68.7，也創下近九年最快擴張速度，外銷訂單更連10個月出現正成長。

在國際經濟加速成長及景氣強勁復甦下，各國政府更加重視工業發展對氣候變遷的影響。中國大陸為追求「碳達峰」、「碳中和」及環保限產目標，宣布一系列政策以限縮鋼鐵碳排放量，自5月1日起取消146項鋼品出口退稅，並將生鐵等產品進口關稅降至0%及6月1日起執行「新版鋼鐵行業產能置換實施辦法」以淘汰高耗能設備並化解過剩產能，河北省今年更將關閉20座高爐及20座轉爐以期達成減碳目標，進一步加劇全球鋼鐵供需失衡吃緊的窘境。

大陸五一長假結束後帶動一波強勁拉貨潮，黑色金屬期、現貨同步呈現飆漲走勢，煉鋼原物料成本（鐵礦砂創229美元/公噸新高）及全球鋼價屢創歷史新高；在熱軋價格方面，大陸上海流通行情推升至6,700人民幣/公噸(約1,037美元/公噸)；東南亞順勢突破站穩1,000美元/公噸；歐洲地區追漲至1,250美元/公噸；美國更逼近1,700美元/公噸大關，且歐、美鋼廠接單交期已排到第四季，追貨力道強勁。此外，亞洲一級鋼廠如大陸寶武鋼及越南河靜亦相繼開出高盤，其中河靜熱軋6~7月交期價格更調漲120美元/公噸，世界各地鋼價漲勢持續延燒，鋼鐵市場呈現欲小不易。

中鋼表示，考量業者成本轉嫁及近期新台幣升值對出口影響等因素，6月盤價維持一貫「順勢、穩健、合宜」原則，以落實月盤精神滾動式檢討逐步調整，並維繫市場成長動能，內銷月盤基價平均調幅為8%。

鋼鐵股 中鋼

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