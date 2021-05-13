日本樂天金鷲無現金球場 今年將搬到桃猿主場

日本仙台市東北樂天金鷲主場的無現金球場，將搬到台灣。樂天國際銀行今（13）日承諾，積極將 Pi拍錢包行動支付導入樂天桃猿棒球場，比照日本仙台市東北樂天金鷲的主球場實現無現金球場。

導入後，未來球迷就可想像：看球時，只要打開銀行APP，就可在座位上購買啤酒與零食，免去找零，樂天將力拼今年度在樂天桃猿棒球場實現這個服務。

樂天國際銀行今天宣布與Pi拍錢包合作，兩大生態圈合作金融場景佈建，首波推行動支付。

樂天國際銀行將Pi拍錢包行動支付功能整合於自家行動銀行，客戶打開樂天國際銀行APP，即可在超商超市、百貨購物、美妝藥局、交通運輸、線上購物等指定合作商店手機行動支付，即時從銀行帳戶扣款消費並獲得優惠。

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