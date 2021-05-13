快訊

全台大停電！國家級警報狂響 台北、高雄、苗栗傳災情

興達電廠全廠停機！台灣大規模停電 1500起分區輪流停電

日本樂天金鷲無現金球場 今年將搬到桃猿主場

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

日本仙台市東北樂天金鷲主場的無現金球場，將搬到台灣。樂天國際銀行今（13）日承諾，積極將 Pi拍錢包行動支付導入樂天桃猿棒球場，比照日本仙台市東北樂天金鷲的主球場實現無現金球場。

導入後，未來球迷就可想像：看球時，只要打開銀行APP，就可在座位上購買啤酒與零食，免去找零，樂天將力拼今年度在樂天桃猿棒球場實現這個服務。

樂天國際銀行今天宣布與Pi拍錢包合作，兩大生態圈合作金融場景佈建，首波推行動支付。

樂天國際銀行將Pi拍錢包行動支付功能整合於自家行動銀行，客戶打開樂天國際銀行APP，即可在超商超市、百貨購物、美妝藥局、交通運輸、線上購物等指定合作商店手機行動支付，即時從銀行帳戶扣款消費並獲得優惠。

樂天 行動支付 職棒

延伸閱讀

樂天銀瞄準行動支付商機 攜手Pi拍錢包擴大服務

嘉市棒球場「禁止設攤」沒人怕 議員曝真相無法開罰

醫療人員累了！日本護士錯把「生理食鹽水」當輝瑞疫苗施打

中職／台日樂天都用洋中繼 鷲好用、猿不一定用得起

相關新聞

政經私房話／行銷高手 周明芬教過放牛​​班

南僑營運長周明芬是個行銷高手，例如她說服南僑集團會長陳飛龍，砸下預算在冬天打冰品廣告，造就南僑旗下的明星商品杜老爺曠世奇...

國內疫情升溫 塑化、鋼鐵管制出差

國內疫情升溫，各傳產領域、大型企業均提升防疫等級，包括塑化、鋼鐵、航空、海運、汽車等產業族群，都加強對疫情的警戒，包括異...

疫情升溫 海嘯第一排再遭重創

國內的新冠肺炎疫情警報再升級，包括旅行社、餐飲飯店等觀光業者首當其衝，再次成為疫情「海嘯第一排」，各大旅行社有苦難言，指...

疫情擴大 國產疫苗、藥品加速開發

國內新冠疫情擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（12）日在立法院強調，現階段擴大篩檢、擴大區隔是必要的。業界認為，...

陽明EPS 7.49元 稱冠同業

陽明雙喜臨門，首季每股純益稱冠貨櫃同業，並獲納入MSCI成分股。陽明昨（12）日公布首季每股純益7.49元，創單季新高，...

和大擬赴美設廠

車用零組件供應商和大工業董事長沈國榮接受日經新聞專訪表示，除將在台增建三座新廠外，也計劃前往美國建廠，要在2025年以前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。