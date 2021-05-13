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全台大停電！國家級警報狂響 台北、高雄、苗栗傳災情

興達電廠全廠停機！台灣大規模停電 1500起分區輪流停電

去年桃園工業土地交易金額達65億元 年增近三倍

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

桃園深具產業群聚發展及創新底蘊，再加上捷運路網串起桃園交通動脈，讓企業始終熱愛進駐桃園；信義全球資產公司觀察到，統計截至目前已有揭露之實價登錄，桃園工業土地交易規模年成長近3倍，同時也因推動都市型工業區更新立體化方案誘因，讓一些企業開始將舊有廠房活化，改建轉型為新穎的立體化廠辦。

據截至目前已有揭露之實價登錄統計，桃園工業土地2020年的交易規模為65億元，相較於2019年的17億元，成長近3倍，近幾年以捷運綠線沿線的蘆竹、八德等區較受青睞，2020年又以蘆竹的工業土地交易最熱門。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，隨著科技業回流趨勢，帶動工業用地及廠辦的需求增加，不少企業因訂單滿手及人員需求擴編，對於營運總部及研發生產基地的空間需求大增，而桃園一直是眾多企業選擇熱區。

柯宏安指出，在工業生產基地群聚以及陸海空交通環境優勢下，觀察桃園工業類核發建照面積逐年增加，已連續五年為六都之冠，而桃園許多廠房較老舊，在近幾年國內外產業轉型大趨勢下，預料企業改建需求擴大，尤其是對較新穎、機能較強的廠辦、廠房需求，未來桃園工業區樣貌可能大有不同。

柯宏安表示，桃園市政府積極推動工業區立體化方案，針對龜山工業區、中壢工業區、桃園幼獅工業區、平鎮工業區，最多可增加50%的容積獎勵，可看到帶動企業加速針對舊有廠房進行改建的現象。

柯宏安舉例，像是中華精測已投資17.6億元持續在平鎮工業區擴廠，其中在2016年以7.9億元買下4,000多坪的廠房，如今已改建成地上10層的營運總部，且今年又以5.34億元買下2,000多坪擬作為第三座製造廠的預建地；另外，憶聲集團近年積極轉型，也把舊有廠房進行資產活化，在中壢工業區擬興建地上13層的新廠辦。

實價登錄 捷運

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