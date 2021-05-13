快訊

全台大停電！國家級警報狂響 台北、高雄、苗栗傳災情

興達電廠全廠停機！台灣大規模停電 1500起分區輪流停電

第1季全球新能源車銷售排行出爐 純電動車銷售年增153%

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce研究顯示，2021年第1季全球新能源車（NEV；僅含純電動和插電混合式，不含油電混合式）共計銷售109萬輛，其中純電動車（BEV）銷售量達75萬輛，年增153%；插電混合式電動車（PHEV）則銷售34萬輛，年增128%。

其中，第1季純電動車領域市占最大的仍為中國，部分品牌排名也因此向前，除了長期穩居冠軍的Tesla以外，中國自有品牌五菱宏光、比亞迪、歐拉也在前五大拿下三席。

從純電動車領域來看，穩坐冠軍的特斯拉第一季銷售仍以Model 3為主，Model Y銷量雖有增加，但仍與Model 3有逾五萬輛的差距。五菱宏光則持續以售價僅2.88萬人民幣的宏光MINI，在中國市場創下銷量新高點，除了是當地第一季銷售最佳的BEV車款外，也超越2020全年度排行榜內位居第二、三名的Volkswagen及比亞迪，一舉攀升至第二名。

第五名為中國品牌歐拉，其主力產品歐拉R1（或稱歐拉黑貓）售價人民幣69,800元，續航力可達301km，與宏光MINI同為熱門車款。

值得一提的是，位居第七名的蔚來汽車為單價較高的中國品牌，車輛能同持支援充電和換電，並在2020年推出電池租用服務（BaaS），讓搭配該服務的車款定價減少人民幣70,000元，以降低消費者購買成本，都將助其銷量上升。

從插電混合式電動車來看，第一季銷量排名變化微小，第一至第四名同樣由歐系品牌BMW 、Mercedes-Benz、Volvo、Volkswagen拿下。而Toyota針對暢銷車款RAV4、Prius，推出插電式油電複合動力車型後，排名上升至第五名。另外，主打智慧化功能的理想汽車也是較受關注的中國品牌，目前僅憑一款理想ONE即突圍進入PHEV排行第十名，後續能否持續熱銷值得觀察。

TrendForce認為，區域性銷量漲跌為影響全球新能源車排行榜變動的重要關鍵。其中，中國品牌因具備市場廣大的優勢，且政府自今年三月起便積極落實如新能源車下鄉等政策以支持銷量，甚至電商於大型購物節慶如雙品網購節賣車等策略，而歐洲國家因疫情導致封鎖標準與情況不一，故第二季整體銷售表現仍存在較大變數。

新能源車 電動車

延伸閱讀

Volkswagen墨西哥工廠突然停產二車款 究竟是誰搞鬼？

全新Volkswagen Arteon R正式發表　價格與BMW M340i、Audi S4差不多！

新能源二手車 東部一線城市搶手

電動車不是玩具車！Volkswagen ID.4拿下2021年世界風雲車

相關新聞

政經私房話／行銷高手 周明芬教過放牛​​班

南僑營運長周明芬是個行銷高手，例如她說服南僑集團會長陳飛龍，砸下預算在冬天打冰品廣告，造就南僑旗下的明星商品杜老爺曠世奇...

國內疫情升溫 塑化、鋼鐵管制出差

國內疫情升溫，各傳產領域、大型企業均提升防疫等級，包括塑化、鋼鐵、航空、海運、汽車等產業族群，都加強對疫情的警戒，包括異...

疫情升溫 海嘯第一排再遭重創

國內的新冠肺炎疫情警報再升級，包括旅行社、餐飲飯店等觀光業者首當其衝，再次成為疫情「海嘯第一排」，各大旅行社有苦難言，指...

疫情擴大 國產疫苗、藥品加速開發

國內新冠疫情擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（12）日在立法院強調，現階段擴大篩檢、擴大區隔是必要的。業界認為，...

陽明EPS 7.49元 稱冠同業

陽明雙喜臨門，首季每股純益稱冠貨櫃同業，並獲納入MSCI成分股。陽明昨（12）日公布首季每股純益7.49元，創單季新高，...

和大擬赴美設廠

車用零組件供應商和大工業董事長沈國榮接受日經新聞專訪表示，除將在台增建三座新廠外，也計劃前往美國建廠，要在2025年以前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。