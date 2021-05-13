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餐飲業拚外帶外送！王品17大品牌外帶外送最高享85折

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
藝奇曾創下單日熱銷破千份釜飯的紀錄，推8款丼飯，海陸全包。（照片提供：王品集團）
藝奇曾創下單日熱銷破千份釜飯的紀錄，推8款丼飯，海陸全包。（照片提供：王品集團）

台灣再次啟動「防疫新生活」，王品（2727）表示，除了內用防疫採高規格，並落實「用餐實聯制」等，17大品牌也同步推外帶、外送優惠方案，最高享85折優惠。

王品表示，旗下各品牌自去年開始推出外帶、外送餐盒，經過一整年的優化調整，今年口味、菜色更升級，從平價小火鍋到奢華和牛餐盒通通有。像是「原燒O-NiKU」的「厚切澳洲和牛&骰子牛餐盒」，即日起至7月31日止，外帶可享85折優惠。

另外，曾創下單日熱銷破千份釜飯紀錄的「藝奇」，選用台灣冠軍馥米加入高湯炊煮，8款丼飯海陸全包，5月17日至7月31日止，外帶兩客以上也享85折優惠。其他日料品牌「陶板屋」、「品田牧場」、「町食」，也都有外帶85-88折不等。

在中餐品牌方面，王品旗下泛中餐品牌「丰禾」、「莆田」、「沐越」、「享鴨」都有單人外帶、外送餐。「丰禾」把滷豬腳、白菜滷、麻油燒蛋變成小套餐，「四菜一湯一甜點」獨享超澎湃。「莆田」將米其林招牌大集合，雙味海南雞、金絲麥片蝦、酥炒芋心等功夫菜通通有。「享鴨」也推出一個人就能暢享的烤鴨、「沐越」主打清爽的南洋風味，四個泛中餐品牌聯合推出優惠，即日起至7月31日止，外帶、外送餐點均贈送價值千元的「王品中餐享FOOD飯票」，憑券消費即可兌換指定菜色乙份。

此外，王品經典牛小排也能外帶！「一頭牛只供供六客」的招牌菜色，搭配蘿美鮭魚沙拉、松露菌菇濃湯等豪華配餐，即日起至12月31日止，外帶享85折優惠，5月31日前折扣後金額滿千，加贈「香煎鮭魚佐干貝」乙份。

「夏慕尼」除了有超高CP值的「櫻花蝦炒飯」外，外脆內嫩的「法式嫩煎鴨胸」也是必點，即日起至6月30日止，外帶單筆滿568元現折68元。此外，「西堤牛排」6月30日前外帶，享單筆滿568元現折50元。

「聚 北海道鍋物」、「青花驕」自5月17日-6月30日止，外帶享85折優惠。最方便的「12MINI」即享鍋，小小鍋物卻有多種配料，即日起至12月31日止，外帶享肉量免費加倍。

王品 新生

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