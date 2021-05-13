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因應疫情變化 香格里拉台南遠東推行動辦公室

經濟日報 / 記者吳秉鍇／台南即時報導
香格里拉台南遠東飯店即日起推出「行動辦公室專案」。照片／業者提供
香格里拉台南遠東飯店即日起推出「行動辦公室專案」。照片／業者提供

隨著許多企業機關提前佈署新型冠狀病毒防疫工作、紛紛啟動異地辦公措施與公司外燴需求，香格里拉台南遠東飯店即日起推出「行動辦公室專案」，為商務人室將獨立客房與會議室打造為舒適的辦公空間，配備至少1.5公尺距離辦公桌椅，每日最低1,500元起；同時，打造「行動外燴服務專案」，每位最低1,000元起，以客制化服務，為企業提供優質餐飲。

香格里拉台南遠東表示，行動辦公室專案針對企業不同規模與工作模式，規劃「客房方案」及「會議室方案」，早上八點至下午六點的辦公時段兩種場地可供選擇。「客房方案」在寬敞的15坪客房內，適合1至3人入駐，每日房價1,500元起，擁有專屬空間更有隱私及歸屬感，進駐期間，還可享免費使用豪華閣貴賓廊及健身俱樂部各項設施。

除此之外，飯店也提供適用1至8人辦公需求的企業租賃「會議室方案」，每日價格1,500元起，均已含稅及服務費。【行動辦公室專案】之「客房方案」及「會議室方案」除了可免費享用薄荷糖、礦泉水、咖啡，若想品嘗其他種類的茶點，飯店也提供八折優惠，每日並可以免費使用20張A4規格的黑白影印服務。

香格里拉台南遠東飯店並推出西式外燴服務，每位1,000元起，由五星主廚與專業侍者直接到府上菜，提供豐富多樣的西式自助餐及精緻自助茶點，全程從規劃到餐飲皆由飯店專業外燴企劃師，除菜單設計之外，更可為企業指定的館外場地，從佈置、燈光、音響、用餐設備、器具等，以一站式服務客製服務為企業打造優質餐飲。

香格里拉

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