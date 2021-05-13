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烏日要衝了？原會展中心土地轉租 年租1千萬
富旺國際（6219）12日公告，以每年約1,000萬元租金，向鐵道局承租台中烏日新高鐵段約5,500坪土地使用權，租賃期間20年，總計租金約2億元，富旺國際表示，該土地規畫興建複合式飯店與商場，預計2023年試營運。
富旺國際承租的土地，為新高鐵段38及39地號，即台中烏日高鐵原大台中國際會展中心。
瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，台中原本就有完整產業聚落完整、勞動力充沛、消費力強的優勢，是這波台商回流的首選投資區域，交通建設成熟之後，更成為大型商用不動產開發的最愛。
他說，從西屯商業地頻頻高價標出、老舊商旅轉售供未來商業開發，到北屯四大購物中心的投資案，以及東區台糖湖濱生態公園旁的「三井Mitsui Shopping Park LaLaport台中」，都顯示投資趨勢已從「住」轉「商」。
黃舒衛表示，過去烏日離市區距離較遠，但在高鐵、台74線、台鐵新烏日站、中捷綠線啟用後，重塑交通運輸的機能，再加上壽險龍頭的大手筆投資，已經形塑烏日成為中部七縣市另一個休閒消費、產業投資焦點。
舉例來說，高鐵烏日站第一排、量體規模直追台北車站雙子星的高鐵台中站「超級娛樂購物城」開發案，即吸引新光人壽及廣三SOGO百貨兩強競逐。預估未來區域投資量在6月底最優投資申請人定案後會出現爆發性成長。開發商此時轉進烏日的商用市場開發，可謂占盡天時、地利。
富旺國際近日股東會表示將朝向多角化經營，隨即於昨天公告取得台中新高鐵段土地使用權，規劃打造飯店和商場，跨足商用不動產經營。
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