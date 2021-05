高通攜手矽品與10家南台灣供應商 助半導體業能源轉型

因應全球氣候變遷挑戰,致力降低溫室氣體排放,手機晶片龍頭高通(Qualcomm)旗下子公司高通技術公司今(13)日與日月光投控(3711)旗下矽品精密及其10家位於南台灣的供應商合作進行「高通台灣永續合作計畫」,推廣半導體供應鏈發展再生能源,並公布具體成果。

「高通台灣永續合作計畫」自2020年6月啟動執行至今,是高通技術公司繼2017年高通與矽品水回收專案後,攜手矽品精密與10家南部優質半導體供應商進一步擴大合作、從無到有的在供應鏈推動建置永續環境。

其中除了位在台南的恆碩科技與台灣瑞環外,其他八家都是高雄企業,分別是:鈦昇科技(8027)、公準精密(3178)、穎崴科技(6515)、杰鑫國際物流、長華電材(8070)、樺塑企業、旭宏科技,以及竑騰科技。

這項計畫也是高通技術公司在全球第一次將間接供應商納入合作夥伴、共同推動再生能源的案例。透過此次合作,不僅強化高通與台灣供應商緊密合作關係,更奠定高通與台灣供應鏈合作推動再生能源發展的典範基礎,鼓勵更多中小企業投入能源轉型和永續發展,協助打造台灣成「亞洲第一」的綠能之島。

高通指出,作為全球無線技術領先者及致力永續經營的國際企業,該公司除以技術創新推動科技節能,並透過全球供應鏈管理,致力降低溫室體排放。

高通深耕台灣逾20年,並與台灣資通訊產業建立緊密合作關係。自2019年6月建置「台灣營運與製造工程暨測試中心」(Center for Operations, Manufacturing Engineering and Testing in Taiwan),高通一直在與南台灣包括封測、精密機械、光通訊等半導體中小企業供應商進一步深化關係。

「高通台灣永續合作計畫」共設置了12座環保設施,其中包含9座太陽能、1座空調系統最佳化節能改善和1座蒸汽回收系統節能改善,環保效益約減少483萬度用電(約1,398戶家庭年用電量)、可降低2,564公噸二氧化碳排放(約21.4 萬棵樹年二氧化碳吸收量)。

另外還包含1座廢水回收系統,年回收水量25.6萬公噸(約114座標準游泳池水量),以及年廢棄物回收量250公噸(約為22.8萬台中市民每日垃圾產生量)等具體成果。

高通副總裁暨高通台灣與東南亞區總裁劉思泰指出,「台灣是高通全球產業鏈的重要夥伴。高通長期與台灣產業夥伴共同成長與創新,並將成果回饋社會。今天,在矽品精密和1家台南、高雄供應商,以及台灣區電機電子工業同業公會的支持下,『高通台灣永續合作計畫』獲致具體成果。

劉思泰指出,有了這次跟台灣中小企業成功的合作經驗,我們也希望未來能結合產業協會的力量,共同推動產業能源轉型,一起為台灣發展再生能源、推動減碳,貢獻心力!

