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杏一首季EPS年衰五成 第2季營運有望因疫情再起升溫

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

杏一（4175）公告財報，首季合併營收14.97億元，年成長4.42%，稅後淨利2,589萬元，每股稅後純益0.84元，較去年同期的1.69元衰退5成。杏一表示，主要是因為去年疫情爆發，防疫商品熱賣，基期較高所致；另物流倉的折舊及新展門市導致首季獲利情況較前幾季微幅下降。法人表示，隨著疫情再起，杏一第2季營運可望升溫。

杏一副總經理魏子文表示，目前物流倉產能已超越舊倉水準，將持續提升整體效率並降低營運成本，創造雙贏的情況。

此外，近日疫情威脅升溫，魏子文表示，門市端昨日口罩、酒精、額溫槍和衛生紙的銷售都是翻倍成長，不過，因防疫商品經過去年業者全能投入生產，很多品項都有過剩，即便短期因民眾超額備貨，而造成架上清空，物流也會很快再補貨，目前庫存充裕，備貨量約有3周到1個月，搶購潮若持續下去2-3周，才會有供應鏈問題。

不過，這波疫情爆發快速，也增加民眾恐慌情緒，魏子文表示，和上次部桃事件僅造成桃園和雙北的門市防疫商品銷量大增不同，此次是全台門市乃至於線上銷售都是翻倍成長，而且民眾不是只有採購防疫物資，而是包括日常生活用品也都在提前備貨，但是否持續還要看疫情變化。

杏一目前全台門市276間，首季就開了6間新門市，預計台灣今年底門市將來到290間。杏一截至目前兩岸共計293間門市及23座商場，預計5月將再拓展1座商場和3間門市。杏一表示，今年度陸續取得多家醫院商場經營權，其中，臺中榮民總醫院生活廣場，由杏一的經營團隊大幅改造，並在日前已舉行開幕儀式。

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