疫情升溫 聯發科內部防疫也升級

國內疫情升溫，IC設計龍頭聯發科（2454）提升內部防疫等級，各型容量會議室、教室容留人數上限減半至30人，餐廳和健康生活館也暫停開放，同時暫停各項社團活動，訪客僅限於訪客區活動。

華航（2610）機師、諾富特飯店員工接連傳出新冠肺炎群聚疫情，後續又爆發宜蘭遊藝場、新北五股獅子會前會長群聚案件，導致昨（13）一口氣出現16例本土確診，疫情從桃園、宜蘭、新北一帶，又擴散基隆和台北萬華。

由於疫情升溫，各家廠商紛紛提高防疫規範，暫時沒有啟動在家上班的聯發科先從防疫規範著手，除了原有的防疫準則外，新增各型容量會議室、教室容納人數上限減半至30人；餐廳櫃位取餐後，要回到個人座位用餐，餐廳暫不開放用餐。

同時，聯發科除了早就暫停按摩服務和各項眷屬班活動外，也進一步暫停開放健康生活館，並暫停各項社團活動，訪客僅限於訪客區域活動。

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