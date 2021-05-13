公共運輸定期票有優惠 即日起可加價購買共享機車

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸通勤，並以共享機車接駁轉乘，台北市政府交通局與共享機車業者合作，自今(2021)年5月13日起推出公共運輸定期票加價購買共享機車優惠方案，台北市民另享有每月一次200元之加碼補助。

為達成2030年綠運輸使用率70%之目標，交通局持續推動各項公共運輸推拉政策，並於2018年4月推出公共運輸定期票，民眾可於30日內不限次數搭乘台北捷運、台北市聯營公車及新北市市區公車，並享雙北市境YouBike借車前30分鐘免費優惠。另台北市自2019年推動共享運具，考量共享運具一車多人使用且具彈性，除提供住家與大眾運輸場站之第一哩及最後一哩接駁外，亦可串聯大眾運輸滿足多點位之移動需求，交通局為了擴大公共運輸服務範圍，以「北市府補貼」、「共享運具業者吸收」及「使用者自付」之精神，特別與三家共享機車業者合作，規劃公共運輸定期票與共享機車的結合使用方案，由WeMo Scooter、iRent、GoShare各自規劃針對公共運輸定期票使用者之30日加價購優惠方案，以鼓勵民眾使用。

民眾可透過悠遊付App「嗶乘車」功能或以悠遊付App綁定已記名之實體悠遊卡購買公共運輸定期票，並於定期票啟用後30日內，至悠遊付App首頁「1280加價購」選單內，加價購買三家共享機車業者所推出之優惠方案，民眾可依需求加價購買，各業者之詳細方案內容可至個別網站或App查詢。WeMo Scooter與iRent的共享機車加價購優惠方案將自2021年5月13日起開始試賣。

另外為鼓勵台北市民使用，2021年度交通局額外提供5萬人次之加碼補助，只要是台北市民於加價購買優惠方案後30日內，無定期票及優惠方案之退費紀錄，可享有每月一次200元的補助。

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