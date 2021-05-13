永昕第1季營收、獲利均告捷 EPS達0.85

永昕生醫（4726）今（13）日公佈最新季度財務報告，2021年第1季營收2.92億元，較去年同期成長4倍；稅後淨利1.14億元，每股盈餘0.85元。

分析永昕第1季財報，生物藥委託開發暨製造服務（CDMO）核心業務營收達1.1億元，較去年同期成長1.6倍，不畏疫情影響持續增長並穩定引進新案源。此外，本季也認列LusiNEX資產轉讓收入總計1.8億元，預計於明年依照會計準則認列另一筆收入。

永昕表示，全球生物藥開發浪潮已至，CDMO成為生技產業與政府關注焦點。展望未來，永昕以國際規格打造之GMP二廠工程如期推進，並預計於今年第3季完成製程設備的進場並開始試車。該廠預計於今年底興建完成，在2022年Q3確效投產，並於2023、2024年陸續取得FDA、EMA及PMDA的查廠認證，為永昕於2025年成為全球生物藥製造基地做好完善準備。

此外，為因應產業聚落效應及吸引更多優秀人才，永昕董事會也通過，將營運總部遷至竹北生醫園區並同時設立研發中心。該研發中心之用途為進一步拓展新穎連續性製程技術的開發能力以及細胞治療、ADC藥物等創新生技類目之產品組合。此外，永昕也積極籌備於五年內在該園區興建相關創新產品之生產基地，成為技術與生產能量並進的世界級CDMO公司。

永昕生醫是國內第一家具備生物藥CMC （chemistry, manufacturing, and control）開發能力的公司，公司之核心價值在於擁有符合法規需求與市場競爭力之生物藥開發技術與cGMP製造工廠，達成銜接研發成果與藥品商品化之間的任務。永昕生醫目標為以台灣為開發與製造基地，串連上下游產業，提供委託開發及製造之服務。永昕成立於2001年9月，目前資本額為12.8億，主要股東包括晟德大藥廠（22.17%）及年興紡織（1451）（5.56%）。

商品推薦