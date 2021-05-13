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疫情受惠股漲翻天 分析師：台灣的解藥比檢測占優勢

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

新冠肺炎本土案例激增，市場憂心，疫情警戒近日恐升至三級，引爆資金瘋狂追逐生技股，其中包括疫苗、解藥、檢測是市場瘋搶的標的，兩檔在興櫃的檢測股金萬林（6645）、博錸（6572）甚至漲到熔斷。

不過，統一投顧分析師張立群認為，台灣的解藥比檢測占優勢，主要是台灣的解藥即便放到全球，仍具有很好的獨特性和潛力；反觀，檢測則是台灣市場太小，國際上檢測產品大同小異放大到全球比拚不過國際大廠。

張立群認為，檢測族群已經到了檢驗實質業績的階段，若業績不能即時跟上，股價就容易被壓抑。反觀台灣新冠肺炎解藥未來有推廣國際的利基，包括昱厚（6709）與生華科（6492）所研發的解藥能在新冠病情發展初期就壓低病毒量，昱厚的是鼻噴、生華科的是口服，使用上都比針劑方便。

張立群認為，國際現在還缺乏在輕症到無症狀階段、同時能壓低病毒量與抑制發炎反應的解藥上市，這也是台灣很大的機會。若兩家業者研發的解藥能盡早在台灣上市，台灣以訴求良好的解藥持續維持開放並控制疫情，亦是當下國際醫療外交最有效的手段。

反觀口罩、清潔用品、額溫槍等雖也是防疫受惠股，但張立群認為，目前家戶的口罩跟清潔用品庫存應該都很高，而額溫槍則屬於比較耐久的防疫消費產品，由於品質普遍甚佳，即便每天不斷量測但大多數仍可以使用1年半以上，業績恐無法隨著疫情再起而回到2020年時的高峰。

疫情 口罩 生技股

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