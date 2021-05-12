疫情再起 電商防疫商品、食品狂賣

近期疾管署陸續公布國內確診案例，帶動防疫與民生相關用品需求暴增，PChome 24h購物觀察，防疫相關用品昨日銷量較前一日大幅成長近3倍，包括酒精濕紙巾、自動噴霧機、洗手機、抗菌洗手乳、乾洗手等需求大幅成長，其中口罩單日銷量更較平日飆升10倍，顯見民眾防護意識強，促動相關商品持續熱銷。

受到民眾超前部署防疫需求影響，推升其他民生用品銷售，如衛生紙、洗衣精、洗碗精皆湧現搶購潮，衛生紙及抗菌洗衣精單日銷量較平日顯著成長2倍，其他如消臭劑、芳香劑、馬桶清潔劑等擁有抗菌、除臭功能的清潔用品也廣受歡迎。

PChome 24h購物發現，口罩、酒精飆升站上熱搜前二名，其中口罩搜尋量11日較前一日大幅成長超過6倍，以醫療口罩規格為採購大宗，此外，為降低傳染風險，民眾外出採購與用餐頻率大幅降低，帶動站上宅食經濟需求大幅成長，其中泡麵、乾拌麵等方便烹飪料理的速食麵單日銷量（5／11對比5／10）即有近1倍的成長，且礦泉水、飲料、米等食品，亦陸續出現補給需求，顯見消費者對食品添購需求持續激增。

蝦皮購物觀察，受近期國內疫情影響，站上口罩等防疫必備商品近2周銷售量較過去衝出7成的成長、75%酒精類商品的消費需求更有2倍大成長。Yahoo奇摩購物中心發現，防疫及民生用品成熱搜商品，泡麵熱搜量單日漲3倍 、調理包熱搜量翻倍漲；平台快速到貨訂單量大幅增長，以日用品美食、保健、清潔品類最為顯著，防疫用品如酒精業績暴增6倍 、口罩及額溫槍業績皆增4倍，民生用品米及罐頭業績也增3-4成。

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