尚騰汽車攻占台南 砸6億元打造全新保時捷中心
保時捷在台的市場需求受到矚目，更吸引各方人馬爭逐，搶下各地經銷權，尚騰汽車集團繼2018年斥資12億元打造新北保時捷中心之後，2020年初尚騰汽車集團再次與台灣保時捷簽屬合作意向書，成為台南地區授權經銷商，開啟集團在南台灣豪華車市的經銷布局。
今年初尚騰汽車集團率先在台南市南紡購物中心二館，投資7，500萬元闢建全新「台南保時捷都會概念店」，積極建立在地經銷網絡及售後服務能量，而12日「全新台南保時捷中心」動土典禮；宣示保時捷的經銷據點正式進入台南。
尚騰汽車表示，這座台南府城的頂級豪華汽車建築新標竿預計將於明年（2022年）第2季正式落成啟用，以開創格局展現深耕南台灣以及提升銷售通路服務量能的企圖心。
尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示：繼新北保時捷中心後，獲得保時捷的台南地區經銷權，尚騰汽車計畫斥資6億元打造全新設計的台南保時捷中心，連同今年初正式啟用的台南保時捷都會概念店（Porsche Studio Tainan）及未來將會有更創新且多元化的經銷據點，再加上Porsche旗下完整的產品陣線與高規格軟硬體服務，將為南台灣消費者提供保時捷獨一無二的品牌體驗。
為了迎接保時捷品牌的純電時代來臨，尚騰汽車集團同樣已經超前部署做好周全準備，全新台南保時捷中心也將同步導入Porsche Turbo Charging直流電DC快充站，並將採用目前台灣保時捷規範中最高功率的直流電充電設備，以展現尚騰汽車集團對於保時捷客戶的重視，期待明年正式開幕後，可為南台灣地區的保時捷電動車客戶帶來最便利的充電體驗。
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