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全國電強調採高規格防疫措施 提供消費者安心購物環境

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

3C通路主力業者全國電（6281）今（12）日強調，採取高規格防疫措施，以提供消費者安心購物的環境。

全國電表示，疫情期間所有門市人員皆要求做好自主防護，每天上班都戴口罩及量體溫，同時門市現場也加強環境消毒作業，並備有酒精隨時加強手部清潔。

同仁如有發燒、咳嗽等感冒症狀時，會安排同仁立即作自主健康管理與居家自主隔離。自昨（11）日接獲衛生局通知後，本公司宜蘭 Digital City 門市今（12）日暫停營業，並委託清潔公司進行全面消毒，預計消毒完成後將於13日恢復營業；並且前二日上班同仁，也安排立即作自主健康管理與居家自主隔離三日，確保賣場清潔與安全。

全國電 健康管理 疫情

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