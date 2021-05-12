燦坤推出新十大防疫措施 落實門市防疫升級

3C通路龍頭燦坤（2430）今日推出新的十大防疫措施，落實門市防疫升級措施。包括：1. 落實同仁與進店客人配戴口罩與量體溫。

2. 每日開店前，地板使用漂白水稀釋拖地。

3. 收銀台每隔兩小時酒精消毒一次。

4. 電氣醫生櫃台及座椅酒精消毒(每日早午晚三次)。

5. 貨架噴酒精消毒(每日早午晚三次)。

6. 手扶梯及有扶手樓梯酒精消毒(每日早午晚三次)。

7. 要求門市人員勤用肥皂或洗手乳勤洗手。

8. 互相保持社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺）。

9. 製作檢查表，要求門市店長每日確實執行防疫措施。

燦坤指出，在家電配裝防疫措施方面，嚴格要求配合配送相關人員配戴口罩與酒精消毒，另至物流中心執行領貨時，將實施量測體溫與資料登記。

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