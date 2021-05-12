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疫情擴大 品保協會籲旅遊業者對要求退費旅客從優處理

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

交通部觀光局配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，於今（12）日公告旅客參團解約退費處理原則（出團期間即日起至6月8日。由於目前並未達禁止旅行團出團階段，旅行社與旅客如照常出團時，應遵守防疫措施。如旅客欲延後出團時，建請旅行社妥善與旅客協商，改訂契約，降低雙方損失。

品保協會表示，如旅客擔心，仍欲取消行程解除契約，則依據國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15點（國內旅遊定型化契約第14條）辦理，旅行社除得扣除已代繳之行政規費及已支付之必要費用外，並得向旅客收取不超過5%旅遊費用作為補償。

但品保協會接獲許多旅客及旅行社反應，由於許多離島機票，開票後航空公司不給退票；已支付的飯店費用不給延後或不退還；團體火車票取消費高達兩成，這些因旅客解約產生機票交通及飯店等必要費用非常高，依照國內旅遊定型化契約，這些必要費用將由旅客支付，造成旅行社與旅客很大糾紛爭議。

為此，品保協會籲請交通業者、飯店業者能從優處理因疫情取消所產生必要費用，降低旅客損失，減少旅遊糾紛。

旅遊解約請參考品保協會消費爭議懶人包 ：

https://www.youtube.com/watch?v=GxE3fLNicJM&feature=youtu.be

旅行社 疫情 機票

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