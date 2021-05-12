快訊

萬華茶館確診女曾到彰化竹安宮、普天宮 宮廟內外大消毒

日職／王柏融陽春砲+二壘打 火腿2：1贏球就靠他

中石化土地開發新動作！啟動頭份逾千坪土地合建分售案

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

中石化（1314）布局「土地開發」又有新動作，今（12）日董事會通過，將與旗下全資子公司鼎越開發攜手，進行苗栗頭份1,888坪土地的合建分售案。在此之前，中石化上月也剛宣布委託戴德梁行，標售高雄亞洲新灣區（簡稱亞灣區）的三塊地，象徵中石化高雄舊廠土地活化正式動起來。

中石化主管表示，頭份廠是公司「石化事業」重心之一，近年積極朝特化領域轉型發展，中石化在苗栗頭份地區深耕已數十年，長期維持廠區周邊敦親睦鄰的友好關係。本次委託子公司鼎越開發負責設計、建造、銷售等相關事宜，進行苗栗頭份1,888坪土地的合建分售案。

建案基地位於苗栗縣頭份市雙喜段，初步規劃採預售方式，建造透天店面結合公寓大樓之集合住宅，擬於2022年底開工，預計2024年落成。目前該基地周邊為純住宅區，本建案臨道路一樓將規劃為店面，期可吸引商家進駐，提升鄰近居民生活便利性；基地位置距頭份交流道約4公里，至竹南科學園區、頭份工業區、頭份市區僅需約15分鐘車程，具居住環境清幽、交通路網便捷兩大優勢，亦有望成為苗栗、新竹一帶上班族的購屋首選。

此案地主權益比例為20％，鼎越開發權益比例80％，惟公司未透露潛在的推案規模與開發利益。

中石化近年積極落實「石化事業」與「土地開發」雙主軸發展策略，在石化本業方面，受惠主力產品CPL（己內醯胺）、AN（丙烯腈）價格回升，中石化今天公布第1季財報，單季稅後純益6.57億元，比去年同期大增239倍，也比去年第4季再微增0.4%，創下近兩年半新高，換算每股純益0.2元。

中石化 建案

延伸閱讀

台塑砸5.91億元買下高雄林園6筆土地 計劃打造出貨中心

彰化高鐵站土地標售熱 遠雄插旗每坪站上二位數

人類破壞土地驚人 森林退縮成犧牲品

頭份中央路改善即將全面完工 營建署考評認足與6都媲美

相關新聞

疫情升溫 遠百旗下百貨今起餐廳、美食街啟動實聯制

遠百（2903）表示，國內疫情升溫，因應防疫層級提升，即日起（12日）餐飲全面實施「實聯制」登記，希望提供消費者安心的購...

泰豐經營權大戰 南港呼籲：小股東不要所託非人

國內最老牌的輪胎廠泰豐輪胎上演經營權大戰，市場派南港輪胎來勢洶洶，雙方在解任對方董事、獨董上進行攻防，6月17日股東會上...

雞蛋旁放藥妝 消費者買不買單？美廉社和Tomod's聯手開複合店搶攻不同客群

台北榮星花園對面，一家連鎖藥妝店Tomod's（下稱特美事）頂著熟悉的紅底白字招牌，看起來還很新，仔細一瞧，招牌上竟掛著「米蛋、菸酒、日用品」等字樣。

南港再度挑戰泰豐經營權 為何兩家輪胎大廠連續第二年PK？

面對大股東南港步步進逼，去年泰豐董事改選公司取得階段性勝利，但今年泰豐有意趕盡殺絕，南港也出招進攻反制。

陽明：海運旺到Q4 沒問題

陽明董事長鄭貞茂昨（11）日對今年貨櫃海運景氣掛保證，強調目前海運處於多頭市場，「旺到第4季絕對沒有問題」，陽明會把今年...

華航「清零」 運能看減一成

配合中央流行疫情指揮中心「清零計畫2.0」的執行，華航緊急規劃將空勤組員分「安全組」及「風險組」，盡全力維持貨運航班營運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。