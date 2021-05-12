中石化土地開發新動作！啟動頭份逾千坪土地合建分售案

中石化（1314）布局「土地開發」又有新動作，今（12）日董事會通過，將與旗下全資子公司鼎越開發攜手，進行苗栗頭份1,888坪土地的合建分售案。在此之前，中石化上月也剛宣布委託戴德梁行，標售高雄亞洲新灣區（簡稱亞灣區）的三塊地，象徵中石化高雄舊廠土地活化正式動起來。

中石化主管表示，頭份廠是公司「石化事業」重心之一，近年積極朝特化領域轉型發展，中石化在苗栗頭份地區深耕已數十年，長期維持廠區周邊敦親睦鄰的友好關係。本次委託子公司鼎越開發負責設計、建造、銷售等相關事宜，進行苗栗頭份1,888坪土地的合建分售案。

本建案基地位於苗栗縣頭份市雙喜段，初步規劃採預售方式，建造透天店面結合公寓大樓之集合住宅，擬於2022年底開工，預計2024年落成。目前該基地周邊為純住宅區，本建案臨道路一樓將規劃為店面，期可吸引商家進駐，提升鄰近居民生活便利性；基地位置距頭份交流道約4公里，至竹南科學園區、頭份工業區、頭份市區僅需約15分鐘車程，具居住環境清幽、交通路網便捷兩大優勢，亦有望成為苗栗、新竹一帶上班族的購屋首選。

此案地主權益比例為20％，鼎越開發權益比例80％，惟公司未透露潛在的推案規模與開發利益。

中石化近年積極落實「石化事業」與「土地開發」雙主軸發展策略，在石化本業方面，受惠主力產品CPL（己內醯胺）、AN（丙烯腈）價格回升，中石化今天公布第1季財報，單季稅後純益6.57億元，比去年同期大增239倍，也比去年第4季再微增0.4%，創下近兩年半新高，換算每股純益0.2元。

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