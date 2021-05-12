環球購物中心開第一槍！首家百貨進賣場就啟動實聯制

新冠肺炎疫情持續擴大，百貨業不斷提升防疫規格，其中，Global Mall（環球購物中心）開第一槍，宣布五大防疫措施，率先採取進入商場實施「實聯制」，北部五店將於本周起開始實施，並進行人流總量管制，全台七店館內及專櫃員工將改以每日每三小時測量一次體溫，並配戴健康管理胸牌記載體溫，公共區域改為每小時進行酒精消毒，同時更擴大外帶外送服務，並將於近期設置「無接觸快取區」。

中央流行疫情指揮中心近期宣布疫情警戒至第二級，Global Mall防疫措施再升級，北部五店－新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8及林口A9率先於本周起在商場主要出入口實施「實聯制」，進入館內需掃QR Code填寫電子表單，搭配原有的入口量測體溫、備有酒精消毒液措施，同時也將實施人流總量管制，讓顧客安心。全台七店-新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、新左營車站及屏東市的商場空間除了已實施的每週全館大規模消毒、公共區域也將提升酒精消毒頻率，從兩小時改為每一小時。

Global Mall表示，疫情以來全體員工及專櫃人員皆落實健康管理措施，維持配戴口罩、每日測量體溫，原本一天兩次，本周起將改以每日每三小時測量一次體溫，並配戴健康管理胸牌記載體溫。

為提供消費者更便利快速購物，除了與雙外送平台合作-Uber Eats、Foodpanda合作，目前共有160家餐飲專櫃上線，提供超過3,500種多國美食料理，近期也將規劃設立外送平台單一取貨區，而針對外帶消費者，近期也將推出「無接觸快取區」，除了既有便當TOGO外，更將匯集美食、生活雜貨於便利動線位置設立快取區，已包裝好的美食、生活雜貨設有不同價格帶，消費者支付金額後即可立即拿取，不需等待。

此外，Global Mall既有十大健康防疫措施，包括美食街裝設隔板，隔開個人用餐區；營業時間全天候排換空氣；主題餐廳已採實聯制、量測體溫、手部消毒；館內配置地貼、桌貼，提醒維持社交距離；親子樂園、娃娃車租借使用前後全面消毒；暫停試吃試飲等。

新北中和更於館內人潮聚集區，如美食街、親子遊戲區等裝設由台塑化與日商日機裝（Nikkiso）合資成立的福機裝公司UVC LED空氣除菌系統，透過紫外線晶片在空調系統中除菌（包含新冠病毒），有效抑制各種細菌病毒在空氣中傳播的風險。

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