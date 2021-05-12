台塑砸5.91億元買下高雄林園6筆土地 計劃打造出貨中心
台塑（1301）今天董事會通過，斥資5.91億元，向世裕金屬公司，買下高雄林園的6筆土地，總面積約6,952坪，每坪單價約8.5萬元，此次取得土地將用來打造林園廠區聯合出貨中心。
台塑主管表示，台塑林園廠本來就有租用倉庫存放庫存，設置PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）的儲槽等，現在因為附近剛好有人在賣地，公司評估後決定買下來，做為林園廠區聯合出貨中心，以後都可以從這邊出貨。
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